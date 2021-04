Komik Pete Davidson se je po vlomu oboževalke preselil iz mamine kleti

Davidson se je večkrat šalil na svoj račun, ker je živel v mamini kleti. Je pa zdaj v enem od zadnjih intervjujev delil veselo novico: "Pred dnevi sem se izselil iz mamine hiše. Popolnoma sem se že preselil v svojo novo 'gajbo'."

Komik je hišo, v kateri zdaj živi njegova mama, kupil po razdrtju zaroke s pevko Ariano Grande."To leto ni le moja mama, ampak je tudi moja cimra,"je leta 2019 ob koncu zaroke v oddaji SNL povedal Pete: "Vem, kaj ljudje mislijo. Vidijo te na televiziji in v revijah in mislijo: uf, temu gre pa dobro. No, ni res."

Davidson se je izselil le nekaj tednov po tem, ko je v mamino hišo vlomila neznana ženska, ki je trdila, da je Petova žena. Neznanko so aretirali in ji predali prepoved približevanja 27-letniku, njegovi mami in njegovemu domu.

Zvezdnikovo selitev pa je verjetno spodbudila tudi najnovejša romanca, ki jo ima z igralko Phoebe Dynevor, sicer glavno igralko v seriji Bridgerton. A kot so povedali viri blizu zaljubljencema, naj njuna zveza ne bi bila preveč resna.