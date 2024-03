Komik Richard Simmons razkril, da ima kožnega raka

Komik Richard Simmons je nedavno razkril, da so mu zdravniki postavili diagnozo kožnega raka. Zvezdnik je novico o bolezni sporočil na družbenem omrežju, le dan prej pa je oboževalce prestrašil z objavo, da umira. Pozneje se je za neprimerno izjavo opravičil in pojasnil, da je pod očesom zaznal čudno bulo, njegov dermatolog pa je ugotovil, da gre za najbolj pogosto obliko kožnega raka.

Richard Simmons, ki je javnosti poznan kot komik in fitnes inštruktor, je razkril, da ima kožnega raka, v objavi na družbenem omrežju Facebook pa je opisal težke trenutke, ki so sledili diagnozi. "Sedel sem na njegovem stolu, ko je skozi povečevalno steklo pogledal bulo. Rekel mi je, da jo mora odstraniti in pogledati pod mikroskopom, jaz pa sem postal zelo nervozen. Vrnil se je 20 minut pozneje in izgovoril besedo na R. Imate raka. Vprašal sem ga, katere vrste raka imam. Ko mi je povedal, sem mu rekel, naj me neha zmerjati z umazanimi imeni, on pa se je zasmejal," je opisal v svojem šaljivem slogu.

Richard Simmons je sporočil, da je prejel diagnozo kožnega raka. FOTO: AP

"Razložil mi je, da mi mora ožgati kožo, da odstrani rakave celice. Ni mi omrtvičil predela, vse je naredil z nekim manjšim pripomočkom. Ko je začel s postopkom in mi ožgal kožo, mi je spolzela solza po licu. Rekel mi je, da med tem postopkom ne smem jokati in mi jo obrisal. Trajalo je približno 30 minut," je nadaljeval in dodal, da se je moral po uri in pol vrniti v ordinacijo, da preverijo, ali je rak res izginil. "Po vožnji po mestu sem se vrnil k žalostni novici. Ni uspel vsega odstraniti, zato mi je še enkrat ožgal obraz. Tokrat je bilo še huje kot prvič, saj je šel še globlje. Nisem jokal, sem pa škrtal z zobmi," je odkrito priznal.

Richard Simmons je znan predvsem kot fitnes inštruktor. FOTO: AP