Komik Ricky Gervais bo prejel zvezdo na Pločniku slavnih

Britanski komik Ricky Gervais bo prejel zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih. "Končno zvezda, ki bo vsakič, ko se bo kdo sprehodil mimo, podala piker komentar," se je pošalila producentka prireditve Ana Martinez . Kot slavnostna govorca na prireditvi sta po pisanju nemške tiskovne agencije dpa povabljena izvršni direktor tuje pretočne platforme Ted Sarandos in igralec Christopher Guest . Gervais in Guest sta prijatelja že vrsto let in sta med drugim skupaj posnela komedijo Noč v muzeju 2 .

Gervais je tudi že petkrat vodil podelitev zlatih globusov, nazadnje leta 2020, pri čemer nobeden od hollywoodskih zvezdnikov ni bil varen pred njegovimi pikrimi šalami in komentarji. V preteklosti se je ponorčeval iz igralcev, kot so Charlie Sheen, Sean Penn, Mel Gibson in Jennifer Lawrence. Med podelitvijo zlatih globusov januarja 2016 pa je z zaigrano resnostjo na začetku prireditve užalil zvezdnike, ki jih je nagovoril z besedami: "Utihnite, ve ogabne, tabletomanske, spolno deviantne smeti."

Gervais je prejel že več nagrad, med drugim zlati globus za najboljšega igralca leta 2004 za vlogo v televizijski komični seriji Pisarna. Komik, režiser, igralec in scenarist je zaigral v filmih Noč v muzeju in Razpotje. Uspeh je doživel tudi z serijo After Life o umiranju in poslavljanju, pri kateri je sodeloval kot ustvarjalec, scenarist in glavni igralec.