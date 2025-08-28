Komik zapustil slovito ameriško oddajo: 'Na čase je bilo ozračje toksično'

Komik Devon Walker je po treh sezonah nastopanja zapustil sloviti Saturday Night Live . Šlo bi še za enega od odhodov, če se Walker ne bi odločil na družbenih omrežjih odkrito spregovoriti o razlogih za odhod. "Službe v tej industriji so zame kot kopica majhnih porok. Nekatere, če imamo srečo, trajajo dolgo, večina pa jih je minljivih. Stalne, dokler to niso več. Takšen je dogovor. Tega se zavedaš, ko podpišeš pogodbo," je začel svoj iskren zapis.

Kot je dodal, so v treh letih doživeli tako lepe kot slabe trenutke. "Na čase je bilo zelo toksično. A kljub disfunkcionalnostim smo storili vse, kar smo lahko. Ustvarili smo malo zmešano družino," je zapisal, ob tem pa se zahvalil določenim soigralcem. Kot je sklenil zapis, se bo zdaj odpravil na Japonsko. "Ko pa se vrnem, pa si želim zaigrati v prestižni drami, idealno skupaj z Julianne Moore," je še dejal.

SNL je v letošnjem letu obeležil 50. obletnico delovanja. Ob tem dogodku so pripravili gala večer, ki se ga je udeležila kopica zvezdnic in zvezdnikov.