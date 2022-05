Komika Dava Chappella med nastopom napadel oborožen moški

Šokantni amaterski posnetki, ki so se znašli na spletu, jasno prikazujejo napad moškega iz občinstva, ki so ga pristojni identificirali kot 23-letnega Isaiaha Leeja . Ta je komika podrl na tla, njegove (morebitne) namere pa so hitro preprečili prisotni varnostniki. Lee, ki prebiva v Los Angelesu, je bil kasneje aretiran zaradi napada s smrtonosnim orožjem.

Pred odhodom v zapor ga je policija pospremila v bolnišnico, njegova varščina pa znaša nekaj manj kot 30 tisoč evrov. Za zdaj ni jasno, kaj je sprožilo njegov burni odziv in posledično vdor na oder.

Nekaj trenutkov po napadu se je na odru znašel drug gost, komik Chris Rock, ki je skušal popraviti nekoliko napeto ozračje. Chappella je objel in v smehu dejal: ''Ali je bil to Will Smith?'' ter se s tem navezal na odmevni incident z letošnjih oskarjev.

Po neljubem dogodku je Chappelle nadaljeval svoj nastop. V minutah, ki so sledile, se je tudi sam pošalil na račun napadalca in dejal: ''To je bil transspolni moški.'' 48-letnika so zaradi izjave že obsodili člani transspolne skupnosti, ki so svoje odzive nanizali na Twitterju. Eden od njih je zapisal: ''Dave Chappelle je bil napaden na odru in njegov prvi odziv je bila obtožba transspolnih ljudi. Vesel sem, da je vse okej, pa vendar – j*** se, Dave!''