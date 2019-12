Komiku Billu Cosbyju pritožba na sodišču ni uspela

Bill Cosby, ki je igral v številnih serijah in se proslavil z legendarnim šovom Cosby, je bil za mnoge mentor in vzornik. Toda leta 2004 je na svojem domu zlorabil eno izmed uslužbenk univerze Temple, Andreo Constand. Čeprav je že leta 2005 iskala pravico, je ni dobila. Desetletje kasneje, ko se je Andrea znova oglasila zoper prepoznavnega igralca, pa se je njeni obtožbi pridružila kopica drugih žensk, ki so prav tako zatrjevale, da se jim je zgodilo podobno – zvezdnik jih je omamil, nato pa zlorabil.

Tako je bil leta 2015 komik aretiran, spoznan za krivega in obsojen na tri do deset let zapora.

Toda na sodbo se je zvezdnik pritožil. Njegovi odvetniki so namreč trdili, da je med sojenjem prišlo do nepravilnosti. Sodnik naj bi namreč pri ponovnem sojenju storil več napak, med njimi je bilo tudi zaslišanje dodatnih prič, petih žensk, ki jih niso zaslišali na sojenju iz leta 2017.

Toda prizivno sodišče je pritožbo zavrnilo s pojasnitvijo, da so bile priče ključne, kajti pokazale so jasno sliko obsojenega oziroma vzorec drogiranja in zlorabe žensk. Zvezdnik se zdaj lahko pritoži na vrhovno sodišče.