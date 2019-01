Komiku 'odteka življenje', a pravi, da ga ni strah

76-letnemu Billyju Connollyju so leta 2013 diagnosticirali Parkinsonovo bolezen in tudi raka na prostati. Tega je premagal, bolezen pa mu zdaj napreduje, kot je povedal v novem BBC-jevem dokumentarcu. Z ženo Pamelo Stephenson sta se preselila na Florido, kjer je zanj bolj ugodna klima, sicer pa priznava, da "je blizu koncu, a da ga to ne skrbi".

"Ne morem zanikati, star sem 75 (v času snemanja), imam Parkinsonovo bolezen in sem na napačnem koncu teleskopa življenja, sem na točki, ko mi pretekla leta pomenijo več kot pretekli dnevi. Zdaj v mojem spominu najbolj živijo stvari iz otroštva in mladosti. Moje življenje odteka, kar tudi čutim. Sem blizu koncu kot začetku, a me ne straši, je avantura in po svoje zanimivo videti, kako počasi ugašam," je iskreno priznal.

Na nekih točkah intervjuja je Billy kamermana zaprosil za premor, saj se je začel tresti, ne manjka pa tudi prizorov, ko se mu nekontrolirano tresejo roke. Dvodelni dokumentarec vsebuje intervjuje z njim, njegovimi bližnjimi in kolegi. Dejal je tudi, da je dostikrat jezen zaradi bolezni, a ponavadi vedno na koncu prasne v smeh.



Komik ima iz prvega zakona z Iris Pressagh dva otroka 45-letno Caro in 49-letnega Jamieja, s Stephensonovo pa imata tri otroke 30-letno Scarlett, 32-letno Amy in 34-letno Daisy.