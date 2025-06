Komiku onkolog diagnozo raka predal v šali: Imam dobro in slabo novico

Jeff Ross zna ceniti šalo, tudi v najbolj težkih situacijah. Komik je celo našel nekaj humorja v šali, ki jo je povedal njegov zdravnik, ko so mu diagnosticirali raka debelega črevesa. Med nastopom v oddaji Jimmy Kimmel Live! se je 59-letnik spominjal svoje diagnoze in tega, da so mu poleti 2024 z laparoskopsko operacijo odstranili sedem centimetrov debelega črevesa.

Ko se je spominjal trenutka, ko je izvedel za diagnozo, je dejal, da jo je njegov zdravnik predal z divjo šalo. "Moj onkolog je rekel: 'Jeff, imam dobro in slabo novico. Slaba novica je, da boš potreboval šest mesecev kemoterapije. Dobra novica je, da si že zdavnaj izgubil lase,'" je povedal.

Ross je pojasnil, da so mu diagnozo postavili po prvi kolonoskopiji na katero je odšel na pobudo prijatelja. "Bil sem že v petdesetih letih in še nikoli nisem bil na kolonoskopiji, je priznal. Šel sem tja, nisem imel nobenih simptomov in imel sem tumor v debelem črevesu. Vedno misliš, da se ti to ne bo nikoli zgodilo, pa se je zgodilo meni."

Komik bo o diagnozi in zdravljenju spregovoril v svoji predstavi Jeff Ross: Take a Banana for the Ride, ki poleti prihaja na Broadway. Marca je v pogovoru za The Minnesota Star Tribune dejal, da še ne ve točno na kakšen način bi bolezen vključil v predstavo. "Nočem, da bi bila predstava sentimentalna, vendar mislim, da je pomembno, da se o tem pogovorimo," je dejal in dodal, da ne želi tega skrivati pred občinstvom in prijatelji, saj se mu to ne zdi pošteno.