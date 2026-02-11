Komuniciranje s tetovažami: Brooklyn jih briše, Romeo ustvarja nove

"Družina," je zapis, ki po novem krasi telo Romea Beckhama. Nič kaj nenavadna tetovaža, pravzaprav izjemno priljubljena tako pri zvezdnikih kot tudi pri navadnih smrtnikih, a v primeru družine Beckham ima prav ta napis zdaj povsem drugačno težo. Nova tetovaža 23-letnika se namreč zdi kot odgovor na početje njegovega starejšega brata Brooklyna.

Nekoč zavezniki, danes očitno vsak na svoji strani - Romeo, Cruz in Brooklyn Beckham leta 2023. FOTO: Profimedia

Najstarejši izmed otrok zakoncev Beckham je pred časom v javnosti poskrbel za pravi škandal, saj je svoja starša Davida in Victorio javno obtožil, da sta želela uničiti njegovo zakonsko srečo z Nicolo Peltz Beckham. 26-letnik, ki ima na svojem telesu številne tetovaže, marsikatera pa je bila posvečena družini, je zdaj kot po tekočem traku začel spreminjati napise. Že junija lani je izbrisal napis 'mamin sinko', ki je bil posvečen Victorii, pred dnevi pa je izbrisal tudi napis 'oče'. Zdaj naj bi se odločil celo za izbris imen svojih bratov in sestre, saj so pozorni oboževalci opazili, da na prstih, kjer je prej pisalo Cruz, Romeo in Harper, ni več njihovih imen.

Brooklyn Beckham s prekrivanjem tetovaž jasno sporoča, da si ne želi sprave s svojo družino. Na drugi strani mu mlajši brat Romeo želi sporočiti, kaj je v življenju po njegovem mnenju najbolj pomembno.

Anonimni vir je za Daily Mail potrdil, da se je Brooklyn odločil za laserske tretmaje za spremembo omenjenih tatujev, kar kaže na preudarjeno in namerno dejanje, ne na naključje. Medtem so tetovaže, posvečene njegovi ženi, ostale nedotaknjene in so še vedno jasno vidne, kar nakazuje na to, kje so trenutno njegove prioritete.

Poteze bratov Beckham nakazujejo na to, da se razdor v družini vedno bolj poglablja. Osebne komunikacije med njimi očitno ni več, niti se ne pogovarjajo prek odvetnikov. Svoja stališča in to, na kateri strani so, bodo očitno pokazali kar s poslikavami na svojih telesih. Zakonca Beckham dejanj svojih otrok še vedno ne komentirata javno, so pa viri blizu zakoncev za tuje medije razkrili, da se počutita izdana s strani svojega prvorojenca.