Komuniciranje s tetovažami: Brooklyn jih briše, Romeo ustvarja nove

"Družina," je zapis, ki po novem krasi telo Romea Beckhama. Nič kaj nenavadna tetovaža, pravzaprav izjemno priljubljena tako pri zvezdnikih kot tudi pri navadnih smrtnikih, a v primeru družine Beckham ima prav ta napis zdaj povsem drugačno težo. Nova tetovaža 23-letnika se namreč zdi kot odgovor na početje njegovega starejšega brata Brooklyna.
Najstarejši izmed otrok zakoncev Beckham je pred časom v javnosti poskrbel za pravi škandal, saj je svoja starša Davida in Victorio javno obtožil, da sta želela uničiti njegovo zakonsko srečo z Nicolo Peltz Beckham. 26-letnik, ki ima na svojem telesu številne tetovaže, marsikatera pa je bila posvečena družini, je zdaj kot po tekočem traku začel spreminjati napise. Že junija lani je izbrisal napis 'mamin sinko', ki je bil posvečen Victorii, pred dnevi pa je izbrisal tudi napis 'oče'. Zdaj naj bi se odločil celo za izbris imen svojih bratov in sestre, saj so pozorni oboževalci opazili, da na prstih, kjer je prej pisalo Cruz, Romeo in Harper, ni več njihovih imen.
Anonimni vir je za Daily Mail potrdil, da se je Brooklyn odločil za laserske tretmaje za spremembo omenjenih tatujev, kar kaže na preudarjeno in namerno dejanje, ne na naključje. Medtem so tetovaže, posvečene njegovi ženi, ostale nedotaknjene in so še vedno jasno vidne, kar nakazuje na to, kje so trenutno njegove prioritete.
Poteze bratov Beckham nakazujejo na to, da se razdor v družini vedno bolj poglablja. Osebne komunikacije med njimi očitno ni več, niti se ne pogovarjajo prek odvetnikov. Svoja stališča in to, na kateri strani so, bodo očitno pokazali kar s poslikavami na svojih telesih. Zakonca Beckham dejanj svojih otrok še vedno ne komentirata javno, so pa viri blizu zakoncev za tuje medije razkrili, da se počutita izdana s strani svojega prvorojenca.
David Beckham je nekdanji angleški nogometaš, ki je igral za klube, kot so Manchester United, Real Madrid in Paris Saint-Germain, ter je bil kapetan angleške reprezentance. Victoria Beckham, rojena Adams, je nekdanja članica priljubljene pop skupine Spice Girls (znana kot Posh Spice), kasneje pa je postala uspešna modna oblikovalka in poslovna ženska. Skupaj sta eden najbolj znanih in vplivnih parov na svetu, pogosto imenovana tudi kot 'Posh and Becks'.
Tetoviranje je praksa dodajanja trajnih ali poltrajnih oznak na kožo z uporabo igel za vnašanje črnila, barvil in pigmentov v dermis, plast kože pod povrhnjico. Zgodovinsko gledano so tetovaže imele številne pomene v različnih kulturah po svetu. Uporabljale so se za označevanje statusa, kot so vojaški čini ali pripadnost plemenu, za obredne in duhovne namene, kot oblika kazni ali kot izraz identitete in pripadnosti. V nekaterih kulturah so bile tetovaže povezane z zdravilstvom ali kot zaščita pred zlom.
Lasersko odstranjevanje tetovaž je kozmetični postopek, ki uporablja visokoenergijske laserske žarke za razbijanje črnila tetovaže na manjše delce. Ti delci se nato naravno odstranijo iz telesa z imunskim sistemom. Postopek običajno zahteva več sej, odvisno od velikosti, barve in starosti tetovaže, ter lahko povzroči nelagodje, rdečico ali oteklino na obravnavanem območju.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.