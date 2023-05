Koncert Beyonce v Parizu preplavili zvezdniki, na oder stopila Blue Ivy

Po uvodnem koncertu v švedskem Stockholmu in obiskih še nekaterih drugih evropskih mest se je turneja Renaissance z ameriško zvezdnico Beyonce na čelu ustavila v francoski prestolnici. Težko pričakovane turneje pa v Parizu niso obiskali le pevkini oboževalci, temveč so stadion Stade de France preplavila tudi zvezdniška imena.

Pozorni obiskovalci so v objektive med drugim ujeli igralko Natalie Portman, glasbenika Lennyja Kravitza in Pharrella Williamsa, pevko in igralko Seleno Gomez, raperko Megan Thee Stallion ter zvezdnici resničnostne televizije Kris in Kylie Jenner.

Na koncertu sta bila prisotna tudi Tina Knowles in raper Jay Z, mama in soprog nastopajoče pevke. Iz prve vrste sta si tako lahko ogledala tudi trenutek, ko se je Beyonce na odru pridružila 11-letna prvorojenka Blue Ivy, ki je skupaj z mamo zaplesala. "Aplavz za Blue," je po koncu nastopa pevka dejala občinstvu, ki jo je poslušalo in deklici namenilo bučen odziv odobravanja.

To sicer ni prvič, da se je Blue Ivy pridružila mami na odru. V začetku leta sta skupaj nastopili na otvoritvi luksuznega hotela v Dubaju in skupaj prvič v živo zapeli pesem Brown Skin Girl iz nove verzije filma Levji kralj.