Koncerti Taylor Swift v Londonu po načrtovanem urniku

"Imamo veliko izkušenj na področju varovanja na podobnih dogodkih. Nikoli nismo zadovoljni, saj smo se naučili veliko lekcij po grozovitem napadu v Areni Manchester," pa je v izjavi za javnost pred prihodom Taylor Swift v London povedal londonski župan, ki namerava zvezdnico sprejeti v svojem mestu.

"Policija tesno sodeluje z mestno hišo, pa tudi s tistimi, ki organizirajo koncerte, kot je tudi ta Taylorin, ki se bliža. Prepričan sem, da so imeli na Dunaju svoje razloge za to, da so odpovedali njene koncerte, a mi bomo nadaljevali z organizacijo in tesno sodelovali s policijo, da zagotovimo, da se bodo koncerti varno odvijali," je še dodal župan.