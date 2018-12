Končno pokazala fotografije s poroke

Igralka Grettell Valdez, ki v mehiških telenovelah običajno greni življenja glavnim junakinjam, in Leo Clercsta se pred dnevi sprehodila do oltarja. Poročni obred in slavje je potekalo v Acapulcu, povabljenci pa so imeli prepoved objavljanja utrinkov s poroke, saj je zvezdnica ekskluzivne fotografije svojega poročnega dne naprej dala mehiški reviji Hola.

Med povabljenci je bilo tudi nekaj imen iz sveta telenovel, in sicer njene igralske kolegiceVictoria Ruffo, Claudia Alvarez, Ana SerradillainAriadne Díaz.