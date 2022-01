Končno prodali dom, v katerem se je predozirala hčerka Whitney Houston

Domovanje v Atlanti, kjer se je Bobbi Kristina Brown, hčerka pokojne pevke Whitney Houston in Bobbyja Browna, predozirala in nato čez nekaj mesecev umrla, je po več letih končno dobilo novega lastnika. Kupec je za nepremičnino odštel 715 tisoč dolarjev, kar je skoraj 632 tisoč evrov.

icon-expand Whitney Houston in njena hči Bobbi Kristina Brown FOTO: AP

Vrstna hiša v Atlanti s tremi spalnicami in štirimi kopalnicami je bila nazadnje v lasti Bobbijine matere, pokojne pevke Whitney Houston. Ko so jo dali na trg, je bila njena vrednost najprej ocenjena na 599.000 dolarjev, kar je približno 530 tisoč evrov. Leta 2020 so jo umaknili s tržišča, nato pa novembra znova dali v prodajo za 715.000 dolarjev, kar je tudi končna cena, za katero je bila prodana, poroča ameriški portal TMZ.

Tragičen dogodek iz preteklosti je močno vplival, da bi se številni potencialni kupci vendarle odločili za nakup, je za omenjeni medij povedala agentka nepremičninskega podjetja Keller Williams Realty Jill Rice. Spomnimo, da so hčerko pokojne pevke Whitney Houston in Bobbyja Browna Bobbi Kristino Brown neodzivno našli z obrazom navzdol v kadi na domu 31. januarja 2015, umrla pa je v hospicu 26. julija istega leta.

icon-expand Vrstna hiša je končno dobila novega lastnika. FOTO: Profimedia

Bobbi Kristina je umrla po nasilnem prepiru s fantom, ta pa naj bi jo tudi položil v kad in ji vbrizgal strupeno mešanico drog. Zdravniški preiskovalec v Atlanti je takrat kot uradni razlog za njeno smrt navedel naslednje: "Obraz Bobbi Kristine Brown je bil potopljen v vodi, kar je skupaj z omamljenostjo od drog vodilo v smrt. V smrt sta vpletena tudi marihuana in alkohol, skupaj z zdravili in pomirjevali, s katerimi je zdravila anksioznost." Za njeno smrt je bil pravno odgovoren njen fant Nick Gordon, ki pa ni bil obtožen. Leta 2020 je umrl zaradi prevelikega odmerka heroina. Naj ob tem omenimo, da je tudi Whitney Houston umrla, potem ko so jo v hotelu Beverly Hilton našli neodzivno v kadi, in sicer tri leta pred hčerko, leta 2012.

icon-expand Kupec je za nepremičnino odštel skoraj 632 tisoč evrov. FOTO: Profimedia