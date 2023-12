Končno v prodaji tudi Barbie, oblikovana po manekenki Claudii Schiffer

Slavna manekenka se je obenem še zahvalila sodelujočim in sporočila, da je lutko prvič v zgodovini mogoče tudi kupiti. 53-letna zvezdnica bo svojo podobo sedaj občudovala v obliki lutke, narejene po sebi, ki je oblečena v svetlo modro obleko Versace. Prav to kreacijo je nosila na reviji Atelier Versace jesen/zima leta 1994. Podjetnica, ki je zaslovela v 90. letih, je bila podjetju v navdih že večkrat. Doslej so po njeni podobi ustvarili že tri lutke Barbie, a nobena od njih do sedaj še ni šla v prodajo. Leta 2017, ko je zvezdnica praznovala 30-letnico kariere, je dobila punčko, oblečeno v zlato obleko Versace.