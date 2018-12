Konec družinske tradicije: Kardashianovi letos brez božične čestitke

Praznični čas je za družino Kardashian dolga leta predstavljal poseben družinski ritual: fotografiranje za božično-novoletno voščilnico. Tematika je bila vsako leto drugačna, spreminjala pa se je tudi zaradi novih družinskih članov. Kim je zdaj obelodanila novico, da bodo letos prekinili dolgoletno tradicijo.

Voščilnica, na kateri je prisoten tudi Bruce Jenner - danes znan kot Caitlyn Jenner FOTO: Profimedia

Rojstni dnevi, noč čarovnic, dan zahvalnosti, božično-novoletni prazniki ... Pri Kardashianovih je bilo vse to in še več vedno pospremljeno z velikim pompom in vnaprej načrtovanim glamuroznim vzdušjem. Kot kaže, pa so se letos odločili prekiniti eno izmed dolgoletnih družinskih tradicij. Resničnostna zvezdnica Kim Kardashian West je namreč nedavno obelodanila novico, da se družina Kardashian-Jenner letos ne bo fotografirala za božično-novoletno voščilnico, kar je bilo sicer pri njih že dolga leta ustaljena navada. Družina je vsako leto zajela nekoliko drugačno tematiko – ko so bili Kim, Kourtney, Khloe, Rob, Kylie in Kendall mlajši, so bile pogoste praznične fotografije v pižamah in sproščenem vzdušju in ko je družina z leti rasla in se razvijala, se je skladno s tem razvijalo tudi drugačno vzdušje in različna tematska ozadja.

Kardashianovi pred leti zajeli praznični duh v tematsko usklajenih pižamah FOTO: Profimedia

Pri Kardashianovih je v zadnjih nekaj letih prišlo do številnih sprememb: Kourtney in Scott Disicksta se po dolgoletnem partnerstvu razšla, Kim se je poročila s Kanyejem Westomin povila tri otroke, mami sta postali tudi Khloe in Kylie Jenner, starševstva pa se je razveselil tudi njihov brat, Rob Kardashian. Bruce Jenner, ki je bil dolgoletni partner Kris Jenner, je spremenil spol in se odselil, kar je botrovalo tudi popolnoma drugačni družinski voščilnici v preteklem letu, na kateri so bile pretežno 'dame' Kardashian-Jenner z otroki, na nekaterih fotografijah pa jim je družbo delal tudi Kanye.

Lanskoletna božično-novoletna voščilnica družine Kardashian FOTO: Profimedia