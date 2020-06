Konec je: Kelly Clarkson je vložila zahtevo za ločitev

Ameriška pevka Kelly Clarkson, ki je tudi pri nas radijske postaje osvajala s hiti kot so na primer Because of you, Stronger (what doesn't kill you) ali Since u been gone, se po skoraj sedmih letih zakona ločuje. Novica je presenečenje za oboževalce pevke, ki se je v zadnjem času uspešno prelevila tudi v televizijsko voditeljico, saj sta s soprogom Brandonom Blackstockom veljala za skladen par. V zakonu sta se jima rodila tudi dva otroka.

icon-expand Kelly Clarkson (nagrade Billboard) FOTO: AP Kelly Clarkson je ameriška javnost spoznala, ko je gladko pometla s konkurenco v prvi sezoni šova American Idol. Za nagrado je podpisala pogodbo z veliko glasbeno založbo RCA, njena kariera pa je nato šla le še navzgor. Že prvi singel A Moment Like This se je povzpel na prvo mesto lestvice Billboard, album Breakaway ji je prinesel dva grammyja. Danes 38-letna Clarksonova je kljub svetovni slavi svojo zasebnost vseskozi uspešno skrivala pred svetom, tako tudi ni bilo veliko znanega o njenem zakonskem življenju. Clarksonova in pet let starejši Blackstock sta veljala za umirjen par, poročena sta bila skoraj sedem let, skupaj imata dva malčka, medtem ko ima on iz prejšnjega zakona še dva otroka, ki sta že v najstniških letih. Pevka, katere premoženje ocenjujejo na več kot 40 milijonov evrov, je sicer glasbeni mikrofon v zadnjih letih nekoliko obesila na klin. V tem času je izdala več knjig za otroke, se poskusila kot sodnica v znanem glasbenem šovu The Voice, na koncu pa še kot voditeljica dnevnega pogovornega šova The Kelly Clarkson Show, ki je hitro postal priljubljen tudi zato, ker Clarksonova redno postreže s svojimi predelavami aktualnih glasbenih hitov. Prihodnje leto naj bi pevka začela tudi z rednimi nastopi v Las Vegasu. Čeprav deluje v ozadju, je tudi Blackstock del glasbene industrije, saj je lovec na talente, prav tako je bila nekaj časa njegova mačeha zvezdnica Reba McEntire. Zdaj očitno že nekdanji par je pred kratkim sicer začel prodajati družinski dom, da se morda pojavljajo težave pa je bilo slutiti tudi iz intervjuja Clarksonove, ki je dejala, da bi sama želela še enega otroka, soprog, ki ima že štiri, pa ne želi novega povečanja družine. Leta 2013 se je Blackstock znašel v medijih, ker so ga obtoževali, da je varal takrat nosečo ženo - kar je odločno zanikal, prav tako so nekateri viri zatrjevali, da ni navdušen nad življenjem v senci veliko bolj slavne in vedno aktivne soproge.