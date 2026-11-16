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Konec je ugibanj: smoking Jamesa Bonda bo oblekel Robert Pattinson

London, 16. 11. 2026 16.25 pred 1 uro 3 min branja 24

Avtor:
K.A.
robert pattinson

Robert Pattinson je bil uradno potrjen kot novi James Bond. Novico je ob 15. uri po srednjeevropskem času razkril studio Amazon, hkrati pa so na družbenih omrežjih objavili prve fotografije in posnetek igralca v prepoznavni opravi. Ugibanj je zato konec – angleški igralec bo tako prevzel vlogo tajnega agenta 007 v prihodnjih filmskih projektih.

Zdaj je jasno, kar se je dolgo ugibalo, namigovalo in špekuliralo – James Bond je dobil nov obraz. Vlogo tajnega agenta 007 bo prevzel Robert Pattinson. Podjetje Amazon je uradno potrdilo, da bo angleški igralec, ki je širši javnosti znan tudi po glavni vlogi v filmu Batman, nov obraz lika v prihodnjih filmskih projektih, ki nastajajo pod okriljem studia Amazon MGM Studios. S to potrditvijo je uradno zaključen proces izbire glavnega igralca za nadaljevanje te dolgoletne filmske franšize.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Objava novice je potekala v več zaporednih korakih na družbenih omrežjih. Minuto pred 15. uro je uradni profil 007 na Instagramu objavil kratek videoposnetek z napisom "Identiteta potrjena." Ob 15.00 pa je sledila uradna potrditev s strani Amazona. Tri minute kasneje, ob 15.03, je bil objavljen napovedni videoposnetek, v katerem se pojavi slavni igralec, oblečen v smoking in s pištolo v roki. Posnetek se zaključi z besedami: "James Bond se bo vrnil." Ob 15.04 so uradni profili Jamesa Bonda na družbenih omrežjih objavili še prvo uradno fotografijo Pattinsona v vlogi agenta 007.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kmalu po uradni razglasitvi se je z izjavo za javnost, ki jo je povzel ugledni filmski medij Variety, oglasil tudi sam zvezdnik. V svojem odzivu je poudaril izjemen kulturni pomen lika, ki ga bo upodobil, in izrazil globoko spoštovanje do zapuščine franšize. "James Bond je eden najbolj legendarnih likov v kinematografiji in to, da mi je zaupana vloga 007, je čast življenja," je zapisal igralec. Ob tem je dodal, da bi bilo reči, da gre za uresničitev sanj, celo premalo, s čimer je jasno nakazal, kako resno in predano jemlje novo zadolžitev, ki pred filmske ustvarjalce vedno postavlja visoka pričakovanja tako kritikov kot občinstva.

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V nadaljevanju svoje izjave se je 40-letnik posebej zahvalil ključnim posameznikom in vodstvu studia, ki so mu omogočili prevzem te prestižne vloge. Izpostavil je imena vodilnih pri tem projektu ter poudaril pomen medsebojnega zaupanja pri snovanju nove dobe za agenta 007. "Globoko sem hvaležen Denisu, Amy, Davidu, Tanyi in vsem v studiu Amazon MGM Studios za njihovo zaupanje vame. Ne bi mogel biti bolj navdušen nad tem partnerstvom in delom, ki je pred nami s to fantastično ekipo," je zaključil. Njegove besede nakazujejo, da so priprave na produkcijo že v polnem teku in da znotraj ustvarjalne ekipe vlada veliko soglasje glede prihodnje usmeritve franšize.

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Imenovanje Roberta Pattinsona za novega Jamesa Bonda predstavlja zanimiv mejnik v sodobni popularni kulturi, saj gre za igralca, ki je že uspešno upodobil enega najbolj prepoznavnih likov iz sveta zabave – superjunaka Batmana. S prevzemom vloge agenta 007 se Pattinson uvršča v izjemno redek krog dramskih umetnikov, ki so prevzeli vodenje dveh globalno dominantnih filmskih franšiz. Kljub temu da podrobnosti o scenariju, režiji in datumu premiere prihajajočega filma še niso uradno razkrite, že sama objava prve fotografije in predstavitvenega posnetka s strani studia Amazon MGM Studios kaže na to, da produkcija prehaja v aktivno fazo realizacije, ki bo nedvomno deležna ogromne medijske pozornosti.

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steinar
16. 11. 2026 17.34
pravi je
Odgovori
0 0
proofreader
16. 11. 2026 17.30
Dobro je, me je skrbelo da ne bo kakšna Jaguar varianta.
Odgovori
+2
2 0
Obi-van-Kenobi
16. 11. 2026 17.35
Tako, afrika-bliznji vzhod varianta kar v ttoh cajtih ne bi blo nč čudnega
Odgovori
0 0
krjola
16. 11. 2026 17.29
tega sranja noben ne bo gledal...
Odgovori
0 0
kl3m3n22
16. 11. 2026 17.24
Dobra opcija, od možnosti najboljša, je presenetil v Batmanu, odlično odigral
Odgovori
+1
2 1
indigokid
16. 11. 2026 17.12
malo je hecno, kako ene in iste forsirajo v vse velike franšize, poleg njega še npr. tisto neko zendayo ...
Odgovori
+0
3 3
Emil Gyöfi
16. 11. 2026 17.12
Najslabša izbira. 🤮🤮🤮
Odgovori
-1
3 4
zajfa
16. 11. 2026 17.06
Tale bo James Bond samo enkrat. Boh ve komu ga je moral ..., da je dobil to vlogo. Naslednji po polomu tega mladeniča, ki ne zna še konzerve sam odpret, bo upam, kot je nekdo že napisal Henry Cavill.
Odgovori
-1
3 4
krjola
16. 11. 2026 17.04
tema...
Odgovori
+0
1 1
MatrixPegaz
16. 11. 2026 17.00
Henry Cavill bi bil pravi za to vlogo...
Odgovori
+4
5 1
Uporabnik1921539
16. 11. 2026 16.49
ob taki novici je kar somrak nastal.Naj si pogledajo Joeja Mangianella,Matthewa Mc conaghueja...kaksnega dedca,no
Odgovori
+0
3 3
Cmrlj3
16. 11. 2026 17.01
Ja. Ker Bond je res utelešenje ameriškega kavbojstva, ne? Kaj, ko bi ga kar Schwarzenegger igral? Saj veš, da bo bolj desc!
Odgovori
+2
3 1
ŽigaLausegger
16. 11. 2026 16.43
Najprej naj ga za par let še na steroide priklopijo.
Odgovori
-2
2 4
Sventevith
16. 11. 2026 17.28
???? Bond je secret agent, ne terminator, komando,...007 moje mladosti je bil Roger Moore. Ne vem, kje je problem. Dokler je bel in ima rad ženske, je ok.
Odgovori
0 0
luckyss.1
16. 11. 2026 16.42
Pa se bo svetil kot vampir Eduardo ?
Odgovori
+1
1 0
ŽigaLausegger
16. 11. 2026 16.40
EMO Bond... EMO James Bond.
Odgovori
-2
1 3
HitriKrtek
16. 11. 2026 16.37
V Odiseji sem komaj čakal da ga fenta! Pač res.. tega igralca pa ne vem če kdo prebavi... kako so lahko tako ikoničen filem uničili s tem bebcem od igralca FUJ!
Odgovori
+2
5 3
Misanthrope
16. 11. 2026 16.36
Vsaj črn ni
Odgovori
+11
11 0
ŽigaLausegger
16. 11. 2026 16.40
Ali pa mavričen!
Odgovori
+7
7 0
facasplaca
16. 11. 2026 16.34
😡😢
Odgovori
+2
3 1
zajfa
16. 11. 2026 16.33
Pa sej ne morem verjet, tale jokica ki je se prdačil v tistem otroškem filmu, bo ob vsej izbiri ki je bila James Bond. hahahah
Odgovori
+7
8 1
zajfa
16. 11. 2026 16.32
Katastrofa, a to je kao moški? Dajte mu še kiklo prosim v prvem filmu. To bo polom na celi črti, finančno in sicer, bo pa vesel lobi ŽBLJURTK
Odgovori
+6
8 2
Slash
16. 11. 2026 16.32
Somrak mi je padel na oči!
Odgovori
+7
8 1
rok1211
16. 11. 2026 16.29
super, lahko bi bilo dosti slabše
Odgovori
-2
4 6
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