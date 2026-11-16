Konec je ugibanj: smoking Jamesa Bonda bo oblekel Robert Pattinson

Zdaj je jasno, kar se je dolgo ugibalo, namigovalo in špekuliralo – James Bond je dobil nov obraz. Vlogo tajnega agenta 007 bo prevzel Robert Pattinson. Podjetje Amazon je uradno potrdilo, da bo angleški igralec, ki je širši javnosti znan tudi po glavni vlogi v filmu Batman, nov obraz lika v prihodnjih filmskih projektih, ki nastajajo pod okriljem studia Amazon MGM Studios. S to potrditvijo je uradno zaključen proces izbire glavnega igralca za nadaljevanje te dolgoletne filmske franšize.

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Objava novice je potekala v več zaporednih korakih na družbenih omrežjih. Minuto pred 15. uro je uradni profil 007 na Instagramu objavil kratek videoposnetek z napisom "Identiteta potrjena." Ob 15.00 pa je sledila uradna potrditev s strani Amazona. Tri minute kasneje, ob 15.03, je bil objavljen napovedni videoposnetek, v katerem se pojavi slavni igralec, oblečen v smoking in s pištolo v roki. Posnetek se zaključi z besedami: "James Bond se bo vrnil." Ob 15.04 so uradni profili Jamesa Bonda na družbenih omrežjih objavili še prvo uradno fotografijo Pattinsona v vlogi agenta 007.

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Kmalu po uradni razglasitvi se je z izjavo za javnost, ki jo je povzel ugledni filmski medij Variety, oglasil tudi sam zvezdnik. V svojem odzivu je poudaril izjemen kulturni pomen lika, ki ga bo upodobil, in izrazil globoko spoštovanje do zapuščine franšize. "James Bond je eden najbolj legendarnih likov v kinematografiji in to, da mi je zaupana vloga 007, je čast življenja," je zapisal igralec. Ob tem je dodal, da bi bilo reči, da gre za uresničitev sanj, celo premalo, s čimer je jasno nakazal, kako resno in predano jemlje novo zadolžitev, ki pred filmske ustvarjalce vedno postavlja visoka pričakovanja tako kritikov kot občinstva.

V nadaljevanju svoje izjave se je 40-letnik posebej zahvalil ključnim posameznikom in vodstvu studia, ki so mu omogočili prevzem te prestižne vloge. Izpostavil je imena vodilnih pri tem projektu ter poudaril pomen medsebojnega zaupanja pri snovanju nove dobe za agenta 007. "Globoko sem hvaležen Denisu, Amy, Davidu, Tanyi in vsem v studiu Amazon MGM Studios za njihovo zaupanje vame. Ne bi mogel biti bolj navdušen nad tem partnerstvom in delom, ki je pred nami s to fantastično ekipo," je zaključil. Njegove besede nakazujejo, da so priprave na produkcijo že v polnem teku in da znotraj ustvarjalne ekipe vlada veliko soglasje glede prihodnje usmeritve franšize.