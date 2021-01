Konec ljubezenske pravljice: zvezdnika telenovel Michelle in Danilo sta se razšla

Danilo Carrera in Michelle Renaud, ki sta se spoznala na snemanju telenovele Moč in strast (Pasión y poder), ki ste jo lahko spremljali na POP TV, sta se po dobrem letu in pol razmerja razšla. Razloga za takšno odločitev nista izdala, se je pa v javnosti pojavilo ime igralke, ki naj bi bila kriva za njun razhod.

icon-expand Danilo Carrera in Michelle Renaud sta se razšla. FOTO: Televisa Internacional

Danilo Carrera in Michelle Renaudsta oboževalcem sporočila, da se po enem letu in sedmih mesecih razmerja razhajata. "Z vso žalostjo, a z zavedanjem, da nama nihče ne more odvzeti tega, kar sva doživela, vam želiva povedati, da sva se odločila, da končava svoje lepo razmerje. Danes se imava rada bolj kot kdaj koli prej. Skupaj sva se veliko naučila in hvala vsem, ki ste pokazali svojo naklonjenost najinemu odnosu. Ne skrbite, končala se je le romantična zveza, nikoli pa se ne bosta najino prijateljstvo in izjemna kolegialnost. Še vedno sva zelo vesela, da lahko skupaj snemava telenovelo Quererlo todo (Želim vse)," sta zapisala v uradnem sporočilo za javnost, ki sta ga delila na družbenih omrežjih, ob tem pa objavila svoj skupni selfi. Nekdanja zaljubljenca namreč v omenjeni telenoveli igrata glavni vlogi ljubezenskega para.

Na novico se je odzvalo veliko njunih kolegov in kolegic. "Kako lep način, da se soočiš z življenjem z veliko mero ljubezni. Ni lepšega kot tak način,"je komentirala igralka Grettel Valdez. Njuna igralska kolegica iz omenjene telenovele Eugenia Cauduropa je zapisala: "Ljubezen, ko je ljubezen, se ne konča, ampak samo preoblikuje. Obožujem te, Michelle."

Ko je novica prišla v javnost, so se hitro začela pojavljati namigovanja, da je za njuno propadlo zvezo kriva tretja oseba, 31-letna venezuelska igralka Scarlet Gruber, ki z nekdanjima zaljubljencema nastopa v že omenjeni novi telenoveli. Zvezdnica je dejala, da se tako z Michelle kot Danilom odlično razume in da so vsi, kar se dela tiče, zelo profesionalni.

"Če opazite kakšno kemijo ali kaj podobnega, je to zato, ker svoje delo opravljamo zelo dobro," je povedala ter na družbenih omrežjih dodala, da nima nič z razpadom njune zveze ter da naj mehiški mediji krivca iščejo drugje. Niti Danilo niti Michelle nista spregovorila o podrobnostih svojega razhoda. Presenečenje je bilo za mnoge veliko, saj sta svojo ljubezen še pred kratkim razkazovala na družbenih omrežjih, ko je 17. januarja Danilo praznoval 32 let.

Danilo Carrera in Michelle Renaud sta se spoznala na snemanju telenoveleMoč in strast (Pasión y poder). Takrat sicer nista imela veliko skupnih prizorov, za njun odnos pa je bila očitno usodna telenovela Hijas de la luna, v kateri sta leta 2018 nastopila v glavni vlogi ljubezenskega para. Ker sta imela pred kamero odlično kemijo, so se prve govorice, da sta par, pojavile maja istega leta, Danilo pa naj bi bil celo kriv za razpad njenega zakona. Michelle in Josue Alvarado sta se poročila 12. novembra 2016, leto kasneje pa sta se razveselila sina Marcela. Danilo ima tudi že izkušnje s poroko, januarja 2019 je po treh letih zakonskega življenja naznanil ločitev od Angele Rincón.