Konec ljubezni: Demi Lovato je samska

Demi Lovato in Austin Wilson sta se razšla.

Demi Lovato in Austin Wilson , ki sta bila skupaj kratek čas, sta se razšla. Nekdanja zaljubljenca sta zvezo uradno potrdila prejšnji mesec, ko sta objavila črno-belo fotografijo, na kateri se objemata.

Nekdanja odvisnica, ki je svojo bitko bojevala pred očmi svetovne javnosti, je svojo objavo pospremila s kratkim ''Moj srček.'' Podobno je storil tudi Wilson, ki je kmalu po Demijini objavi na svojem profilu delil njuno skupno fotografijo, pod katero je zapisal ''Moja ljubezen".

Demi je že izbrisala vse njune fotografije, Austin pa ji je prenehal slediti na Instagramu. Vir je za Peoplepotrdil, da sta se razšla. "Demi je trenutno osredotočena nase in na svoje delo ter na odnos z Bogom. Navdušena je nad tem, kaj bo prineslo naslednje poglavje v letu 2020," je dejal vir.

Čeprav je na prvi pogled videti, da se stvari med njima niso najbolje končale, se je Demi pred oboževalci razgovorila o razhodu. "Prosim, pustite ga pri miru. On je dober fant. Veliko boljši je, kot ga vidijo ljudje, ki ga sodijo na prvi pogled zaradi njegovih številnih tetovaž. Razhodi so vedno boleči za obe strani. Ostanite dobri in molite."