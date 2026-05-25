Konec ljubezni med Majo Šuput in Šimetom Elezom

Maja Šuput in Šime Elez nista več par. Novico je razkrila hrvaška pevka, ki je dejala, da sta zvezo prekinila pred nekaj časa. "Vsaka zgodba ima svoj začetek in konec, midva pa sva se že nekaj časa bližala temu drugemu delu," je za showbuzz povedala 46-letnica, ki se je z 18 let mlajšim Šimetom sestajala skoraj leto dni. Kot je še dejala, se sama sedaj posveča svoji glasbeni karieri in napovedala, da bo kmalu izdala novo pesem, za katero je posnela tudi videospot.

Govorice, da se je med njima razvila romanca, so se pojavile, ko je Šime nastopil v pevkinem videospotu, ki ga je izdala v začetku julija lani. Mesec dni pozneje so pozorni oboževalci opazili, da sta na družbenem omrežju delila fotografije iz iste restavracije, oktobra pa zveze več nista skrivala.