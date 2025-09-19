Svetli način
Tuja scena

Konec ljubezni med Monico Bellucci in Timom Burtonom

Los Angeles, 19. 09. 2025 16.10 | Posodobljeno pred 32 minutami

"Z veliko spoštovanja in globoke naklonjenosti drug drugemu sta se Monica Bellucci in Tim Burton odločila raziti," sta vest, da sta po treh letih svojo skupno pot zaključila italijanska igralka in britanski režiser, sporočili njuni ekipi. Ljubezenska iskrica je med zvezdnikoma, ki se poznata že dve desetletji, preskočila oktobra 2022 na filmskem festivalu v Lyonu.

Italijanska filmska zvezdnica Monica Bellucci in britanski režiser Tim Burton sta se razšla. Novico sta s pomočjo svojih ekip za javnost potrdila v skupni izjavi, v kateri sta izrazila medsebojno spoštovanje in naklonjenost. Zvezdnika, ki sta bila skupaj od konca leta 2022, sta veliko pozornosti požela v preteklem letu, ko sta skupaj promovirala film Beetlejuice Beetlejuice. 

Spomnimo, ljubezenska iskrica je med 60-letnico in sedem let starejšim filmskim ustvarjalcem preskočila pred tremi leti na filmskem festivalu v Lyonu, v javnosti pa sta se skupaj nazadnje pojavila junija letos na filmskem festivalu v Taormini. Kljub temu, da svoje zveze nista obešala na velik zvon, je igralka leta 2023 za revijo Elle dejala, da je bilo srečanje z Burtonom nekaj, "kar se v življenju redko zgodi".

Tako Burton kot italijanska zvezdnica imata za seboj dolgoletne zveze. Režiser je bil v 13-letnem razmerju z igralko Heleno Bonham-Carter, s katero ima sina in hčerko, Monica Bellucci pa ima za sabo dva zakona, in sicer z italijanskim fotografom Claudiom Bassom ter francoskim igralcem Vincentom Casselom, s katerim ima dve hčerki.

