Konec ljubezni med Monico Bellucci in Timom Burtonom.

Italijanska filmska zvezdnica Monica Bellucci in britanski režiser Tim Burton sta se razšla. Novico sta s pomočjo svojih ekip za javnost potrdila v skupni izjavi, v kateri sta izrazila medsebojno spoštovanje in naklonjenost. Zvezdnika, ki sta bila skupaj od konca leta 2022, sta veliko pozornosti požela v preteklem letu, ko sta skupaj promovirala film Beetlejuice Beetlejuice.

Spomnimo, ljubezenska iskrica je med 60-letnico in sedem let starejšim filmskim ustvarjalcem preskočila pred tremi leti na filmskem festivalu v Lyonu, v javnosti pa sta se skupaj nazadnje pojavila junija letos na filmskem festivalu v Taormini. Kljub temu, da svoje zveze nista obešala na velik zvon, je igralka leta 2023 za revijo Elle dejala, da je bilo srečanje z Burtonom nekaj, "kar se v življenju redko zgodi".

Tako Burton kot italijanska zvezdnica imata za seboj dolgoletne zveze. Režiser je bil v 13-letnem razmerju z igralko Heleno Bonham-Carter, s katero ima sina in hčerko, Monica Bellucci pa ima za sabo dva zakona, in sicer z italijanskim fotografom Claudiom Bassom ter francoskim igralcem Vincentom Casselom, s katerim ima dve hčerki.