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Tuja scena

Konec ljubezni: sanjski Petar in Anastasia sta se razšla

Zagreb, 15. 07. 2026 19.17 pred 1 uro 1 min branja 7

Avtor:
E.M.
anastasia i petar

Anastasia Kaleb in Petar Rašić, ki sta se spoznala in zaljubila v šovu Sanjski moški Hrvaške, nista več skupaj. Govorice o koncu razmerja so se pojavile po tem, ko sta izbrisala skupne fotografije, Anastasia pa je sedaj ugibanja o razhodu tudi uradno potrdila.

Anastasia Kaleb, ki je v šovu Sanjski moški Hrvaške osvojila srce Petra Rašića, je potrdila, da se je ljubezen med njima končala. "Iz spoštovanja do najinega odnosa ne bom razkrivala podrobnosti o najinem razhodu. Lahko rečem le, da je bila odločitev moja, potem ko je bilo porušeno tisto, kar sama štejem za temelj vsake zveze. Petru želim vse najboljše," je dejala za hrvaški portal Net.hr.

Sanjski Petar Rašić je ponovno samski.
Sanjski Petar Rašić je ponovno samski.
FOTO: Aljoša Kravanja

Da je zgodbe med njima konec, so pozorni uporabniki družbenih omrežij posumili že pred dnevi, ko je sanjski Petar s svojega profila na Instagramu izbrisal prav vse njune skupne fotografije. Hrvatica je naredila korak dlje in izbrisala kar celoten profil.

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Po mnenju določenih posameznikov naj bi se par zadnje obdobje v Zagrebu srečeval zgolj za namene fotografiranja in objav na družbenih omrežjih z namenom vzdrževanja podobe idealnega para v javnosti. Mnogi so zato že dlje namigovali, da je njuna zveza že nekaj časa preteklost.

Točen razlog za razhod zaenkrat ostaja skrivnost.

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KOMENTARJI7

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bohinj je zakon
15. 07. 2026 20.27
Jej, kaj se vse dogaja.....
Odgovori
0 0
zaza regović
15. 07. 2026 20.18
Tako je Petar, pa kaj boš z Barbiko
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0 0
Pa kaj
15. 07. 2026 20.08
evo.. gotovo je..ne bom mogel spati..
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0 0
Amor Fati
15. 07. 2026 20.04
Kar se zgodi v Dubaju, ostane v Dubaju.
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0 0
kot_otrok
15. 07. 2026 19.41
Šov je pač šov. Je pa lepo, da se zdaj v javnosti ne obrekujeta. Nista za skupaj, gresta narazen in mir.
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0 0
soxx
15. 07. 2026 19.36
Nista bila v isti kategoriji, pričakovani razhod...
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+1
1 0
luckyss.1
15. 07. 2026 19.28
Neeeeee nooooo. Aja kdo sta sploh to ?
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+2
2 0
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