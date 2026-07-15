Konec ljubezni: sanjski Petar in Anastasia sta se razšla

Anastasia Kaleb, ki je v šovu Sanjski moški Hrvaške osvojila srce Petra Rašića, je potrdila, da se je ljubezen med njima končala. "Iz spoštovanja do najinega odnosa ne bom razkrivala podrobnosti o najinem razhodu. Lahko rečem le, da je bila odločitev moja, potem ko je bilo porušeno tisto, kar sama štejem za temelj vsake zveze. Petru želim vse najboljše," je dejala za hrvaški portal Net.hr.

Sanjski Petar Rašić je ponovno samski. FOTO: Aljoša Kravanja

Da je zgodbe med njima konec, so pozorni uporabniki družbenih omrežij posumili že pred dnevi, ko je sanjski Petar s svojega profila na Instagramu izbrisal prav vse njune skupne fotografije. Hrvatica je naredila korak dlje in izbrisala kar celoten profil.