Konec ljubezni: Sydney Sweeney po sedmih letih znova samska

Hollywoodska zvezdnica Sydney Sweeney je ponovno samska. Po sedmih letih zveze sta z zaročencem Jonathanom Davinom prekinila razmerje in odpovedala poroko. "Je točno tam, kjer želi biti. Osredotočena je na delo in se zelo veseli prihajajočih projektov," je o sveže samski zvezdnici reviji People povedal neimenovan vir. Igralko so sicer nedavno opazili z igralcem Glenom Powllom, s katerim sta že pred časom, ko sta skupaj snemala film Samo ne ti, sprožala govorice o ljubezenskem razmerju.

Tuji mediji poročajo o koncu ljubezenske zgodbe med zaročencema Sydney Sweeney in Jonathanom Davinom. Priljubljena hollywoodska igralka in filmski producent sta bila skupaj kar sedem let, leta 2022 pa sta se tudi zaročila. Po odpovedi poroke, za katero sta se odločila pretekli mesec, sta sedaj tudi uradno zaključila razmerje.

"Je točno tam, kjer želi biti. Večina bi se počutila preobremenjena z njenim letošnjim delovnim urnikom, toda ne Syd. Osredotočena je na delo in se zelo veseli prihajajočih projektov," je o sveže samski zvezdnici reviji People povedal neimenovan vir. "To, zaradi česar je bila preobremenjena, sta bili njena zveza in poroka. Ni se počutila prav glede tega." Vir je razkril še, da se zvezdnica osredotoča nase in na svojo 'cvetočo' kariero. Igralko so sicer nedavno že opazili z igralcem Glenom Powllom, s katerim sta že pred časom, ko sta skupaj snemala film Samo ne ti, sprožala veliko govoric o ljubezenskem razmerju.