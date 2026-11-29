Ljubezenska zgodba med ameriško zvezdnico JoJo Siwa , ki je že kot majhna deklica zaslovela v plesnem šovu Dance Moms , in priljubljenim Britancem Chrisom Hughesom je dočakala svoj nenaden in boleč konec. Par, ki je svojo romanco gradil dobro leto in pol, se je razšel le nekaj dni po tem, ko je 23-letna Siwa svojemu deset let starejšemu izbrancu postavila precej neizprosen ultimat glede otrok. Čeprav sta v javnosti delovala kot izjemno skladen in zaljubljen par, se je v ozadju očitno odvijala drama glede skupne prihodnosti. JoJo si namreč strastno želi zibati, medtem ko Chris na to veliko življenjsko vlogo preprosto še ni pripravljen, kar je mlado zvezdnico naposled prisililo v težko odločitev.

Čeprav je bila prav JoJo tista, ki je potegnila črto in končala razmerje, pa ji ta korak še zdaleč ni bil lahek in ji je strl srce. Njen tesni prijatelj je za revijo People razkril, kaj se je v resnici dogajalo daleč stran od oči javnosti in bleščečih kamer. "JoJo je resnično prizadeta. Ljubila ga je in dala vse od sebe, da bi razmerje delovalo," je dejal prijatelj pevke. Mlada zvezdnica se je namreč dolgo trudila rešiti njuno ljubezen. "Več mesecev je za zaprtimi vrati upala, da se bodo stvari spremenile. Toda sčasoma je spoznala, da si zasluži čutiti prav toliko ljubezni in podpore, kot je želela, da jih čuti on," je še dodal vir za omenjeni medij. Na koncu je le zbrala pogum in spoznala, da v takšnem odnosu ne more več vztrajati.

Kljub bolečemu koncu razmerja pa med nekdanjima partnerjema po besedah bližnjih ni zamer, saj je bila odločitev sprejeta predvsem iz potrebe po osebni rasti in samospoštovanju. "To ne pomeni, da ji ni več mar zanj. Preprosto je vedela, da mora izbrati sebe. Iskreno mu želi vse dobro," je še razkril vir blizu para.

Zgodba njunega razmerja se je začela precej intenzivno in pod budnim očesom javnosti. Par se je spoznal aprila 2025 med snemanjem britanske različice resničnostnega šova Big Brother slavnih. V tistem času je bila Siwa sicer še v razmerju s Kath Ebbs, vendar se je ta zveza zaključila takoj po koncu snemanja oddaje, kar je odprlo pot za razvoj romance s Hughesom. V naslednjih mesecih sta nekdanji udeleženec šova Otok ljubezni in ameriška zvezdnica svojo naklonjenost pogosto delila z javnostjo, kar jima je prineslo ogromno novih oboževalcev, ki so vestno spremljali njune vsebine.