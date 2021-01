Konec ljubezni med Shio LaBeoufom in Margaret Qualley

Čeprav je vest o sveži zvezi med Shio LaBeoufom in Margaret Qualley po svetu zakrožila šele pred božičnimi prazniki, sta igralca odšla vsak svojo pot. ''Razšla sta se v preteklih dneh. Trenutno sta v drugačnih življenjskih obdobjih,'' je njun prijatelj pojasnil ameriškim medijem. Qualleyjeva naj bi se želela posvetiti igralski karieri in je na to popolnoma osredotočena.

Nekateri se sprašujejo, ali ni morda njune usode zapečatilo dejstvo, da se vročekrvni zvezdnik spoprijema s številnimi obtožbami. Njegovo nekdanje dekle, umetnica FKA Twigs, ga toži zaradi fizičnega in čustvenega nasilja ter spolnega napada. Novica je kmalu preplavila medije, za tem pa se je oglasila tudi pevka Sia. Ta je Shio označila za manipulatorja in lažnivca, ki jo je prepričal o zunajzakonskem razmerju.

LaBeoufa in hčer znane igralke Andy MacDowellso fotografi prvič opazili na losangeleškem letališču lani decembra, nato pa še čez nekaj dni, ko sta se skupaj odpravila na rekreativni tek. Zadnjič so 34-letnika in 26-letnico ujeli na dan po božiču, med sprehodom.