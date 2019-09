Konec počitnic za turško Angelino Jolie

Hilal igra glavno žensko vlogo Züleyho v turški seriji Vedno tvoja (Bir Zamanlar Çukurova), ki v rodni Turčiji postavlja rekorde gledanosti. Ustvarjalci serije so se že vrnili z dopusta in začeli snemanje nove, druge sezone. Hilal je na Instagramu objavila novo fotografijo, s katero je sporočila, da se je vrnila v Adano in da so se snemanja že začela.