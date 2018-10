Konec prepirov: končno zaplula v mirne vode

23-letna manekenka Gigi Hadid je že približno tri leta v razmerju s 25-letnim glasbenikom Zaynom Malikom. Njuno razmerje je bilo večino časa precej turbulentno. Zvezdnika sta skoraj s svetlobno hitrostjo prehajala skozi obdobja evforične zaljubljenosti in nato hitre ter nepričakovane distance. Očitno pa se je tudi njuna ljubezen po vseh pretresih končno utrdila. Pred časom sta prišla do skupne točke, v kateri sta se strinjala, da bosta poskusila zaživeti skupaj, Zayn pa se je zaradi tega odločil prodati tudi svojo, dobre tri milijone evrov vredno vilo na Bel Airu. Na trgu je pristal še njegov dom v Londonu in vse kaže, da se bo dokončna selitev h Gigi v New York končno realizirala.