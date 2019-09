Konec romance? Hana in Brooklyn kljub vsemu ujeta na zabavi

Hana Cross in njen domnevno že nekdanji fant Brooklyn Beckham sta se udeležila zabave ob promociji nove kolekcije spodnjega perila Agent Provocateur. Po poročanjih nekaterih tujih medijev sta nekdanja zaljubljenca zabavo zapustila ločeno, in sicer je bilo med njenim in njegovim odhodom samo pet minut razlike.

22-letna Hana je na zabavo prišla v črnih elegantnih hlačah in brezrokavniku, videz pa je dopolnila s hlačnimi naramnicami. Medtem ko je 20-letni Brooklyn prišel v jeans kavbojkah in barvno ujemajoči jakni.

Njune fotografije so se pojavile, potem ko so zaokrožile govorice, da sta se razšla in potem spet pobotala. Med drugim sta na družbenih omrežjih prenehala slediti drug drugemu. Zanimivo je, da je Hana dan pred zabavo na Instagramu spet začela slediti Brooklynu, medtem ko on njej trenutno ne sledi.

Brooklyn in Hana sta bila skupaj devet mesecev, razšla pa sta julija. Očitno na veselje Brooklynovih slavnih staršev Davida inVictorie Beckham, ki nista bila ravno navdušena nad njuno zvezo. Hana in Brooklyn sta se v javnosti namreč pogosto prepirala, Beckhami pa so bili zaskrbljeni, da bi to nanje pritegnilo preveč negativne pozornosti.