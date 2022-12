Konec romance med Petom Davidsonom in Emily Ratajkowski

Pete Davidson in Emily Ratajkowski sta zaključila z zmeniki in se ne dobivata več. Po poročanju ameriškega potrala PageSix sta zvezdnika po slabem mesecu dni zaključila svojo romanco. Vir blizu manekenke in komika zagotavlja, da sta se namesto ljubezenskega razmerja odločila za prijateljstvo in da sta oba pripravljena na nove zmenke, a ne en z drugim.

Emily Ratajkowski in Pete Davidson vse od novembra, ko so ju prvič opazili skupaj, nista javno priznala svoje zveze. Vedno glasnejše govorice o ljubezenskih čustvih med njima sta sprožila, ko sta skupaj praznovala zahvalni dan in se udeležila košarkarske tekme, česar se niti nista trudila skriti.

icon-expand Pete Davidson in Emily Ratajkowski na košarkarski tekmi. FOTO: Profimedia

Po slabem mesecu dni pa sta zdaj, po poročanju portala PageSix, prekinila svojo romanco. "Odločila sta se, da bosta samo prijatelja," je za portal zagotovil vir blizu zvezdnikoma, ki je še poudaril, da sta tako Emily kot Pete v dobrem stanju in že pripravljena na nove zmenke.

Komika so pred kratkim večkrat opazili s soigralko iz serije Bodies Bodies Bodies Chase Sui Wonders, s katero sta bila opažena na skupnem nakupovanju in tekmi. Davidson je sicer hodil z množico znanih žensk, vključno z resničnostno zvezdnico Kim Kardashian in pevko Arianno Grande.