Porušene sanje kitarista U2 in milijoni sodnih stroškov

57-letnemu rockerjuDaveu Evansu so zavrnili pritožbo, da bi spet obravnavali načrte njegovega sanjskega projekta, ki ga je načrtoval nad kalifornijskim Malibujem in ga je poetično poimenoval Leaves in the Wind (listje v vetru). "Konec je z njim, kalifornijsko višje sodišče je bilo njegova zadnje upanje,"je zadevo komentiral odvetnik za Sierra Club. Rocker je na veliko lobiral, samo njegovi sodni stroški pa so bili menda okoli deset milijonov zelencev (devet milijonov evrov), kar je samo sicer drobec v njegovem več kot 300-milijonskem imetju.

The Edge je leta 2005 kupil 61 hektarov veliko posestvo v Sweetwater Mesi, ki s kakih tisoč metrov nadmorske višine gleda na obalni Malibu. Glasbenik bi za stroške gradnje plačal skoraj 70 milijonov evrov, od tega več kot 21 milijonov samo za dostop oz. cesto, ki vodi do posestva.

Očitno so se rockerjeve sanje zdaj razblinile, saj je imel namen zgraditi pet ultra modernih mini vil na idilični planoti, ki jo je kupil, kljub glasnim protestom okoljevarstvenikov, ki so mnenja, da bi uničil nedotaknjeno gorsko naravo.

Evans je namreč primer izgubil na višjem sodišču, vprašanje pa je, če se bo še enkrat lotil zadeve. Zaprosi namreč lahko za novo gradbeno dovoljenje, a bi to najbrž pomenilo spet leta in leta sodnih bitk.