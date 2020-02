Konec še ene ljubezni na britanskem kraljevem dvoru: ločuje se kraljičin nečak

Predstavnik Davida Armstronga-Jonesa , nečaka kraljice Elizabete II. , in njegove soproge Serene Armstrong-Jones je v ponedeljek v izjavi za javnost dejal, da sta se zakonca sporazumno odločila za ločitev. "Medije prosita, da spoštujejo njuno zasebnost in zasebnost njune družine," je dodal, poroča BBC.

Svoj razhod sta naznanila manj kot teden dni po novici o ločitvi kraljičinega najstarejšega vnuka Petra Phillipsa in njegove soproge Autumn Phillips. David in Serena sta bila poročena 26 let in imata dva otroka: 20-letnega Charlesa Armstronga-Jonesa in 17-letno Margarito Armstrong-Jones.

David je sin princese Margarete(sestra kraljice Elizabete II.), ki je umrla leta 2002, in fotografa Anthoyja Armstronga-Jonesa, ki je pri 86 letih preminil leta 2017.