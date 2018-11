Zvezdnica konec tedna preživela v psihiatrični bolnišnici

Za ameriško zvezdnico Heather Locklear kalvarije nikakor ni konec, zadnjih nekaj mesecev se znova bori z odvisnostjo, vse to pa grdo vpliva tudi na njene svojce. Po pisanju tujih medijev je konec tedna zvezdnica prisilno preživela v psihiatrični bolnišnici, ker je bila spet nasilna do svojega partnerja.

"Heather je bila tri mesece na okrevanju zaradi odvisnosti, na začetku oktobra je odšla domov – ravno pred rojstnim dnevom hčere, ki je praznovala 21. rojstni dan, nato je mesec dni preživela zelo mirno," je ameriškim medijem zaupal vir blizu igralke: "V soboto pa se je zapletla v prepir s svojim partnerjem in ga vrgla iz hiše, njen partner je takoj poklical njene zdravnike in odvetnika in zvezdnico so prisilno odpeljali." V psihiatrični ustanovi mora tako ostati vsaj 72 ur.

Tuji mediji še poročajo, da vsi okoli nje, tudi njen nekdanji,Richie Sambora, ter hčerka Ava, kažejo pogumen obraz, a jih za zvezdnico izredno skrbi. "Za družino je to vse izredno težko. Richie poskuša zavarovati hčer, Ava se trudi ohraniti mirne živce, toda zelo jo skrbi za mater."

57-letno Heather so junija aretirali, ko se je pod vplivom alkohola zaletela z avtomobilom, ko so na kraj nesreče prispeli policisti, pa jih je zveznica napadla. Takoj naslednji dan pa so jo odpeljali v bolnišnico, ker je zaužila prevelik odmerek tablet. Do drame s partnerjem pa je prišlo že februarja, ko ga je prav tako grdo napadla, prav tako se je tudi takrat vrgla v policiste, ki so jo odpeljali na policijsko postajo. Zvezdnico tako bremeni kar nekaj obtožb, zaradi katerih se mora zagovarjati na sodišču.