Konec ugibanj: Ariana Grande v objemu bivšega

Poročali smo, da naj bi glasbena zvezdnica Ariana Grande obudila zvezo z nekdanjim partnerjem Rickyjem Alvarezom. Nove fotografije, ki so nastale v Central Parku in do katerih se je dokopal ameriški portal TMZ, to sedaj navidezno potrjujejo.
Na fotografijah je moč videti zvezdnico, ki se v objemu s plesalcem sprehaja po centru New Yorka. Na sprehodu jima je družbo delal tudi njen psiček Toulouse.
Govorice, da se 33-letnica in dve leti starejši plesalec ponovno družita, so se pojavile minuli mesec, ko so ju opazili v družbi prijateljev, s katerimi je pevka v Teksasu praznovala svoj rojstni dan. Skupaj sta praznovala tudi praznik neodvisnosti ZDA, ki sta ga preživela na Floridi.
Da se med njima nekaj dogaja, je s spremembo besedila pesmi Thank U, Next pevka namignila tudi na turneji. Sprva je verz "Napisala sem nekaj pesmi o Rickyju, sedaj jih poslušam in se smejim," spremenila v "Napisala sem nekaj pesmi o Rickyju, še vedno me podpira," nato pa v "Napisala sem nekaj pesmi o Rickyju, vedno se ponovno najdeva".
Spomnimo, zvezdnica in plesalec sta bila skupaj pred desetletjem, in sicer med letoma 2015 in 2016.
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