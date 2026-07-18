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Tuja scena

Konec ugibanj: Ariana Grande v objemu bivšega

New York, 18. 07. 2026 11.57 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Ariana Grande

Ameriški portal TMZ je objavil fotografije, na katerih je razvidno, kako se zvezdnica Ariana Grande v objemu z bivšim partnerjem Rickyjem Alvarezom sprehaja po newyorškem parku. S tem ko v javnosti nista skrivala medsebojne naklonjenosti, sta pevka in plesalec navidezno potrdila obuditev ljubezenskega razmerja.

Poročali smo, da naj bi glasbena zvezdnica Ariana Grande obudila zvezo z nekdanjim partnerjem Rickyjem Alvarezom. Nove fotografije, ki so nastale v Central Parku in do katerih se je dokopal ameriški portal TMZ, to sedaj navidezno potrjujejo.

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Na fotografijah je moč videti zvezdnico, ki se v objemu s plesalcem sprehaja po centru New Yorka. Na sprehodu jima je družbo delal tudi njen psiček Toulouse.

Govorice, da se 33-letnica in dve leti starejši plesalec ponovno družita, so se pojavile minuli mesec, ko so ju opazili v družbi prijateljev, s katerimi je pevka v Teksasu praznovala svoj rojstni dan. Skupaj sta praznovala tudi praznik neodvisnosti ZDA, ki sta ga preživela na Floridi.

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Da se med njima nekaj dogaja, je s spremembo besedila pesmi Thank U, Next pevka namignila tudi na turneji. Sprva je verz "Napisala sem nekaj pesmi o Rickyju, sedaj jih poslušam in se smejim," spremenila v "Napisala sem nekaj pesmi o Rickyju, še vedno me podpira," nato pa v "Napisala sem nekaj pesmi o Rickyju, vedno se ponovno najdeva".

Spomnimo, zvezdnica in plesalec sta bila skupaj pred desetletjem, in sicer med letoma 2015 in 2016.

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