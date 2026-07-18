Konec ugibanj: Ariana Grande v objemu bivšega

Poročali smo, da naj bi glasbena zvezdnica Ariana Grande obudila zvezo z nekdanjim partnerjem Rickyjem Alvarezom . Nove fotografije, ki so nastale v Central Parku in do katerih se je dokopal ameriški portal TMZ , to sedaj navidezno potrjujejo.

Na fotografijah je moč videti zvezdnico, ki se v objemu s plesalcem sprehaja po centru New Yorka. Na sprehodu jima je družbo delal tudi njen psiček Toulouse.

Govorice, da se 33-letnica in dve leti starejši plesalec ponovno družita, so se pojavile minuli mesec, ko so ju opazili v družbi prijateljev, s katerimi je pevka v Teksasu praznovala svoj rojstni dan. Skupaj sta praznovala tudi praznik neodvisnosti ZDA, ki sta ga preživela na Floridi.