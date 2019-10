Konec ugibanj: Miley Cyrus in Cody Simpson sta par

Že kar nekaj časa se šušlja, da sta 22-letni avstralski pevec Cody Simpson in sveže samska glasbenica Miley Cyrus par. Prej sta bila vrsto let prijatelja, zdaj pa so ju paparaci v objektive ujeli med poljubljanjem. Tudi sama večkrat drug drugega objavita na družbenih omrežjih, zato sta oboževalcem dala kar nekaj razlogov za radovednost. Ugibanj pa je zdaj konec, Cody je za tuje medije potrdil, da sta s 26-letno Miley res v razmerju.

Avstralski glasbenik se je nedavno udeležil dogodka znamke Tiffany&Co v Los Angelesu, kjer so predstavili novo kolekcijo moških modnih dodatkov. Tam pa so ga tuji mediji soočili z vprašanji o Miley in je tako odgovoril: "Zelo sem vesel. Midva sva zelo, zelo vesela. Je kreativna in svoje delo opravlja z veliko strastjo – v tem sva si podobna in se ravno zato tako dobro ujameva." Povedal je, da se imata skupaj zelo dobro, kar pa se mu zdi najbolj pomembno.