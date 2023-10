Konec ugibanj: Taylor in Travis potrdila zvezo

O domnevni zvezi med zvezdnico Taylor Swift in zvezdnikom lige NFL Travisom Kelceom je bilo v preteklih tednih prelitega veliko črnila. Glasbenica in športnik sta sedaj zvezo potrdila, ko sta se z roko v roki sprehodila po newyorških ulicah. Tam sta se skupaj udeležila premiere nove sezone kultne oddaje Saturday Night Live, se v njej tudi bežno pojavila, kasneje pa skupaj odšla na zabavo po premieri.

Taylor Swift in Travis Kelce skupaj v New Yorku.

Radovedni fotografi so paru sledili na vsakem koraku in v objektive ujeli njuni prepleteni roki in nasmejana obraza. Ušle jim niso niti kavalirske poteze športnika, ki je ves čas skrbel, da je bila njegova izbranka varna pred množico navdušenih očividcev.

"Zdita se zelo zaljubljena in Taylor je v njegovi družbi vselej nasmejana in srečna kot kakšna najstnica," je po zabavi tujim medijem zaupal neimenovani vir. "Vso noč sta se objemala, poljubljala, pogovarjala in držala za roke. To sta počela kar pred vsemi, nista se skrivala," je še dodal vir. "Sta v svojem svetu."

Na zabavi sta se zaljubljenca družila s številnimi zvezdniki, kot so komik Pete Davidson in njegovo domnevno dekle, igralka Madelyn Cline, oče oddaje Saturday Night Live Lorne Michaels ter komiki Dave Chapelle, Michael Che, Joe Keery in Colin Jost.