Konec velike ljubezni: sta krivca slavna manekenka in Neymar?

Maluma in Natalia Barulich sta se leta 2017 spoznala na snemanju videospotaFelices Los 4. Že na snemanju je bila med njima odlična kemija, zato je bilo samo vprašanje časa, kdaj bosta postala par. Zdaj že nekdanja zaljubljenca sta svojo ljubezensko zgodbo uradno potrdila januarja lani, potem ko so ju paparaci ujeli med počitnicami v Italiji. Glede razmerja sta bila oba zelo odprta, saj sta na družbenih omrežjih redno objavljala skupne fotografije in si izmenjavala nežnosti.

Natalia je občasno tudi potovala s svojim dragim in veliko časa preživela z njegovo družino. Parček si je junija privoščil romantični pobeg v Španijo, kjer sta na Ibizi praznovala drugo obletnico zveze. Ves čas sta bila videti noro zaljubljena, poleg vsega pa si delita tudi skrbništvo nad psičko Julieto , pasme pomeranec. V javnosti so ju nazadnje videli skupaj septembra, na Maluminem koncertu v Los Angelesu.

Maluma, Owen Wilson in Jennifer Lopez na snemanju filma Marry me.

Zanimivo pa je, da so Malumi, ki trenutno v New Yorku z J.Lo snema film Marry Me, že pripisali romanco z manekenko Winnie Harlow. Ta se je udeležila njegovega newyorškega koncerta, a za zdaj naj bi bila po poročanju virov samo prijatelja. Med drugim pa naj bi se za manekenko hrvaških korenin Natalio ogrel brazilski nogometašNeymar.Govorice so se v javnosti pojavile potem, ko se je Natalia nekajkrat mudila v francoski prestolnici, kjer si je med drugim ogledala tekme nogometnega kluba Paris Saint-Germain. Neymar je bil nazadnje v razmerju s 24-letno brazilsko igralko Bruno Marquezine, ki ga je pogosto spremljala na njegovih nogometnih tekmah.