Svetli način
Tuja scena

Konec zakona po 19 letih: Keith Urban fotografiran brez poročnega prstana

Los Angeles, 04. 10. 2025 12.10 | Posodobljeno pred 37 minutami

K.Z.
2

Svet zabavne industrije je presenetila novica, da se po 19 letih zakona ločujeta Nicole Kidman in Keith Urban. Slavni par, ki ima dve hčerki, 17-letno Sunday Rose in 14-letno Faith, se je po poročanjih razšel v začetku letošnjega leta, igralka pa je že vložila zahtevo za ločitev.

Kot je navedeno v sodnih dokumentih, je Nicole Kidman zaprosila, da bi postala glavna skrbnica njunih najstniških hčera. Glede na dogovor, o katerem poroča revija People, bosta dekleti z mamo preživeli več kot 300 dni na leto, s Keithom Urbanom pa 59 dni. Par naj bi 'starševski načrt' podpisal avgusta in septembra. V okviru tega načrta je 57-letni Urban že vnaprej poravnal vse obveznosti 'preživnine'. Dogovorila sta se tudi, da drug o drugem javno ne bosta dajala negativnih komentarjev.

Nicole Kidman in Keith Urban
Nicole Kidman in Keith Urban FOTO: Profimedia

Odkar je novica o njuni ločitvi javno znana, sta se nekdanja zakonca izogibala izpostavljanju v javnosti, pevec pa se nedavno ni uspel izogniti fotografom, ki so ga ujeli med izkrcanjem z zasebnega letala, ko je pristal na letališču v Harrisburgu v Pensilvaniji. Na objavljenih posnetkih in fotografijah je razvidno, da Urban ne nosi poročnega prstana.

Keith Urban več ne nosi več prstana.
Keith Urban več ne nosi več prstana. FOTO: Profimedia

Kidmanovo so v začetku tedna opazili s sestro Antonio v Nashvillu. Na fotografijah, ki jih je objavil Mail Online, je bila igralka oblečena v športno obleko, tudi ona pa na roki ni imela poročnega prstana.

'Nepremostljive razlike' in predporočna pogodba

Kot razlog za ločitev je Kidmanova navedla nepremostljive razlike med zakoncema, kar je običajno, ko se razhajajo zvezdniški pari. Evan Schein, odvetnik v newyorški odvetniški pisarni, specializirani za družinsko pravo, je pojasnil, kaj izraz pomeni.

"Nepremostljive razlike so v bistvu ločitev brez krivde in enemu zakoncu omogočajo, da vloži zahtevo za ločitev brez navedbe razlogov ali krivde," je dejal in dodal: "To je pogosto uporabljen izraz za vložitev zahtevka za ločitev." Schein je povedal še, da lahko pari, ki imajo predporočno pogodbo, pospešijo ločitev: "Če imajo predporočno pogodbo, bo večina finančnih pogojev njune ločitve že dogovorjena."

Urban in Kidmanova imata v predporočni pogodbi tako imenovano 'klavzulo o kokainu', po kateri bo Urban, ki je imel v preteklosti težave z odvisnostjo, od Kidmanove prejel dobrega pol milijona evrov za vsako leto, ko ostane trezen. Če je bil Urban trezen vseh 19 let njunega zakona, bi lahko od žene sedaj prejel slabih 10 milijonov evrov odškodnine.

keith urban nikole kidman poročni prstan zakon fotografije ločitev
KOMENTARJI (2)

Amor Fati
04. 10. 2025 12.47
Ženi je zadišalo mlajše meso, pa si ga je en mal privoščila. Po njem pa še sladico s češnjo na vrhu. Baje je imela kar strasten večer s soigralcem in njegovo znanko.
Monster_cat
04. 10. 2025 12.24
+2
'klavzulo o kokainu'......no pa spet vem nakaj novega
