Konec zakona z Ano: Bastian Schweinsteiger na plaži poljubljal drugo

Pred meseci so se pojavile govorice, da naj bi bil zakon nekdanje srbske teniške igralke Ane Ivanović in nemškega nogometaša Bastiana Schweinsteigerja v težavah, da je temu res tako, pa je potrdil kar Nemec, ki so ga ujeli med poljubljanjem z drugo žensko. 40-letnik je na počitnicah v Grčiji, kjer naklonjenosti do nove izbranke ni skrival niti na plaži.