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Tuja scena

Kongovski nepremični navijač postal atrakcija svetovnega prvenstva

Washington, 25. 06. 2026 12.30 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
E.K. STA
Michel Kuka Mboladinga

Reprezentanco Demokratične republike Kongo, ki na svetovnem prvenstvu v nogometu nastopa prvič po letu 1974, v ZDA spremlja prav poseben navijač z imenom Michel Kuka Mboladinga. Vso tekmo namreč kot kip nepremično stoji na svojem mestu, je poročala ameriška televizijska mreža CNN.

Privrženec reprezentance, ki je bila nekoč poznana pod imenom Zaire, Michel Kuka Mboladinga si na vsako tekmo prinese poseben lesen podstavek, na katerem nepremično stoji celotno tekmo in ima pri tem v pozdrav dvignjeno desnico.

Michel Kuka Mboladinga
Michel Kuka Mboladinga
FOTO: Profimedia

Mboladinga velja za najslavnejšega navijača omenjene reprezentance, pozornost pa je prvič vzbudil lani na afriškem pokalu narodov, ko je omenjeno držo prakticiral na vseh tekmah reprezentance, ne glede na dogajanje na igrišču.

Njegovo početje ima sicer politično-zgodovinsko ozadje, saj s tem ohranja spomin na leta 1961 ubitega prvega premierja neodvisnega Konga Patrica Lumumbo, zaradi česar se ga je oprijel vzdevek Lumumba Vea oziroma Lumumba živi. Na vprašanje, zakaj to počne, je Mboladinga odgovoril: "On mi predstavlja izjemen navdih, saj je simbol enotnosti in nekoga, ki nas je naučil, da se moramo postaviti zase in biti ponosni."

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Omenjeni navijač je postal neke vrste talisman reprezentance Konga, o čemer priča tudi dejstvo, da je v ZDA prispel kot del uradne delegacije, pri čemer reprezentance še ni spremljal na prvi tekmi proti Portugalski, na kateri je ta osvojila zgodovinsko točko z remijem 1 : 1. To je bila sploh prva točka Konga na svetovnih prvenstvih.

"Vendar sem bil v navijaški coni, zato sem se z moštvom počutil povezanega," je povedal Mboladinga, ki bo Kongo spremljal tudi na zadnji tekmi skupinskega dela proti Uzbekistanu. Ta bo na sporedu v noči s sobote na nedeljo po slovenskem času.

Michel Kuka Mboladinga nogomet svetovno prvenstvo navijač Kongo

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