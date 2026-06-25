Kongovski nepremični navijač postal atrakcija svetovnega prvenstva

Privrženec reprezentance, ki je bila nekoč poznana pod imenom Zaire, Michel Kuka Mboladinga si na vsako tekmo prinese poseben lesen podstavek, na katerem nepremično stoji celotno tekmo in ima pri tem v pozdrav dvignjeno desnico.

Mboladinga velja za najslavnejšega navijača omenjene reprezentance, pozornost pa je prvič vzbudil lani na afriškem pokalu narodov, ko je omenjeno držo prakticiral na vseh tekmah reprezentance, ne glede na dogajanje na igrišču.

Njegovo početje ima sicer politično-zgodovinsko ozadje, saj s tem ohranja spomin na leta 1961 ubitega prvega premierja neodvisnega Konga Patrica Lumumbo, zaradi česar se ga je oprijel vzdevek Lumumba Vea oziroma Lumumba živi. Na vprašanje, zakaj to počne, je Mboladinga odgovoril: "On mi predstavlja izjemen navdih, saj je simbol enotnosti in nekoga, ki nas je naučil, da se moramo postaviti zase in biti ponosni."