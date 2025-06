Kontroverzna ameriška raperka napadla dvojno evrovizijsko zmagovalko

Ameriška kontroverzna raperka Azealia Banks, ki pogosto razburja s svojimi izjavami in stališči, bi morala nastopiti na LGBTIQ+ glasbenem festivalu Milkshake v nizozemskem Amsterdamu. Toda le nekaj dni po tem, ko so Banks najavili kot eno od nastopajočih, so organizatorji festivala njen nastop preklicali. Po družbenih omrežjih so namreč zakrožili posnetki, v katerih so raperko obtoževali, da ne spada med podpornice LGBTIQ+ skupnosti. Zatem so kot novo izvajalko najavili dvojno evrovizijsko zmagovalko Loreen, znano tudi kot veliko zaveznico omenjene skupnosti.