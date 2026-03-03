Kontroverznega Diddyja bodo iz zapora izpustili prej

Sean 'Diddy' Combs bo zapor zapustil prej, kot so mu prvotno dosodili. Raperju, ki je bil spoznan za krivega prevažanja oseb čez meje zveznih držav za prostitucijo, so na začetku odredili zaporno kazen do 8. maja 2028, po novih informacijah pa naj bi na svobodo spet stopil 25. aprila 2028. Kontroverzni zvezdnik je sicer trenutno v postopku pritožbe na 50-mesečno zaporno kazen, ki so mu jo izrekli oktobra lani, zato obstaja možnost, da se bo njegovo prestajanje zaporne kazni še skrajšalo.

Diddy naj bi si kazen skrajšal zaradi sodelovanja v rehabilitacijskem programu za odvisnike."Combs aktivno sodeluje v zaporniškem programu za odvisnike in vse od začetka svoj proces rehabilitacije jemlje zelo resno. Zelo je zavzet, osredotoča se na svojo rast in pozitivne spremembe," je povedal njegov predstavnik.

Ni prvič, da se je dolžina raperjeve kazni spremenila. Sprva so mu jo zaradi kršenja zaporniških pravil za slab mesec dni celo podaljšali. V težavah se je znašel, ko so ga ujeli pri uživanju alkohola in sodelovanju v klicu z dvema osebama naenkrat, kar ni dovoljeno. Spomnimo, Diddy zaporno kazen prestaja v zaporu Fort Dix v zvezni državi New Jersey.