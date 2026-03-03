Kontroverznega Diddyja bodo iz zapora izpustili prej

Sean 'Diddy' Combs bo zapor zapustil prej, kot so mu prvotno dosodili. Raperju, ki je bil spoznan za krivega prevažanja oseb čez meje zveznih držav za prostitucijo, so na začetku odredili zaporno kazen do 8. maja 2028, po novih informacijah pa naj bi na svobodo spet stopil 25. aprila 2028. Kontroverzni zvezdnik je sicer trenutno v postopku pritožbe na 50-mesečno zaporno kazen, ki so mu jo izrekli oktobra lani, zato obstaja možnost, da se bo njegovo prestajanje zaporne kazni še skrajšalo.
Diddy naj bi si kazen skrajšal zaradi sodelovanja v rehabilitacijskem programu za odvisnike."Combs aktivno sodeluje v zaporniškem programu za odvisnike in vse od začetka svoj proces rehabilitacije jemlje zelo resno. Zelo je zavzet, osredotoča se na svojo rast in pozitivne spremembe," je povedal njegov predstavnik.
Ni prvič, da se je dolžina raperjeve kazni spremenila. Sprva so mu jo zaradi kršenja zaporniških pravil za slab mesec dni celo podaljšali. V težavah se je znašel, ko so ga ujeli pri uživanju alkohola in sodelovanju v klicu z dvema osebama naenkrat, kar ni dovoljeno. Spomnimo, Diddy zaporno kazen prestaja v zaporu Fort Dix v zvezni državi New Jersey.
Obtožba "prevažanje oseb čez meje zveznih držav za prostitucijo" (v angleščini "interstate prostitution" ali "transportation for prostitution") se nanaša na kaznivo dejanje, pri katerem oseba organizira, olajša ali sodeluje pri prevozu posameznikov med zveznimi državami Združenih držav Amerike z namenom prostitucije ali drugih oblik spolne eksploatacije. To je zvezni zločin, ki ga obravnava zakon "Mann Act" (ali "White Slave Traffic Act"), ki je bil sprejet leta 1910 z namenom boja proti trgovini z belim blagom in prisilni prostituciji. Kazni za tovrstna dejanja so lahko zelo stroge, vključujejo visoke denarne globe in dolgotrajne zaporne kazni, saj gre za resno kršitev človekovih pravic in javne varnosti.
Rehabilitacijski programi za odvisnike v zaporih so namenjeni pomoči zaprtim osebam pri obvladovanju odvisnosti od drog, alkohola ali drugih substanc. Ti programi običajno vključujejo terapevtske skupine, individualno svetovanje, izobraževanje o odvisnosti in strategijah obvladovanja ter včasih tudi programe za ponovno vključevanje v družbo po izpustitvi. Cilj je zmanjšati verjetnost ponovitve kaznivih dejanj, povezanih z odvisnostjo, izboljšati zdravje in dobro počutje zapornikov ter jim omogočiti boljši povratek v družbo. Sodelovanje v teh programih lahko v nekaterih pravosodnih sistemih vpliva na skrajšanje zaporne kazni ali na boljše pogoje prestajanja kazni.
Postopek pritožbe je pravni mehanizem, ki omogoča obsojeni stranki, da zahteva ponoven pregled sodne odločitve s strani višjega sodišča. Ko je sodba izrečena na prvi stopnji, lahko stranka, ki se z njo ne strinja, vloži pritožbo. Višje sodišče nato pregleda dokaze, postopek in pravne vidike primera, da ugotovi, ali je prvostopenjsko sodišče pravilno uporabilo zakon in ali so bile storjene kakšne procesne napake. Sodišče lahko potrdi prvotno sodbo, jo spremeni ali razveljavi ter v nekaterih primerih odredi novo sojenje. Pritožbeni postopek je ključen za zagotavljanje pravičnosti in odpravljanje morebitnih napak v sodnih odločbah.
