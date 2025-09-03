Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tuja scena

Kontroverznega pisca na letališču aretirali zaradi spornih zapisov

London, 03. 09. 2025 10.08 | Posodobljeno pred 56 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
R. M.
Komentarji
4

Britanski policisti so po pristanku na londonskem letališču aretirali irskega pisca Grahama Linehana. Kot je po spustitvi na prostost zapisal na ameriški spletni platformi Substack, so na aretacijo vplivali trije zapisi na družbenem omrežju X, za katere obstaja sum, da je spodbujal k nasilju. 57-letnik je to zanikal in poudaril, da je šlo za šalo. Na prostosti je pod pogojem, da ne uporablja svojega profila na X-u.

Kontroverznega irskega pisca Grahama Linehana, ustvarjalca priljubljene humoristične serije Father Ted, so zaradi njegovih zapisov na družbenem omrežju X aretirali na enem največjih evropskih letališč Heathrow. Sumijo namreč, da je s tremi zapisi spodbujal k nasilju.

Grahama Linehana so po aretaciji izpustili.
Grahama Linehana so po aretaciji izpustili. FOTO: AP

Pet policistov ga je aretiralo po pristanku letala iz Arizone. Po opravljeni meritvi krvnega tlaka so ga odpeljali v bolnišnico, a so z metropolitanske policije kasneje sporočili, da njegovo stanje ni življenjsko nevarno. Po oskrbi so ga spustili na prostost.

Kot je zatem zapisal na ameriški spletni platformi Substack, je na prostosti pod pogojem, da ne uporablja svojega profila na X-u. Potrdil je, da je aretacija povezana s tremi zapisi o transspolnih ljudeh. Med drugim je v enem od treh kot "nasilno" označil dejstvo, da je bil transspolni moški v prostoru, namenjen ženskam. "Naredite sceno, pokličite policijo, in če vse ostalo odpove, ga udarite v jajca," je zapisal aprila. Po aretaciji se je zgovarjal, da je šlo za šalo, in ne za poziv k nasilju.

Preberi še Kontroverzni pisec, obtožen nadlegovanja transspolne ženske, se je izrekel za nedolžnega

Aprila so Linehanu že sodili v Londonu, kjer se je izrekel za nedolžnega nadlegovanja in kaznivega dejanja zoper transspolno žensko. Obtožen je namreč, da je oktobra lani na družbenih omrežjih nadlegoval transspolno aktivistko 18-letno Sophio Brooks. Obtožili so ga tudi, da ji je na konferenci 'Battle of ideas' uničil telefon.

57-letnik se že leta bori za zmanjšanje pravic transspolnih oseb.

graham linehan aretacija letališče
Naslednji članek

Cardi B ni kriva za napad na varnostnico v Los Angelesu

Naslednji članek

Halid Bešlić premeščen na onkologijo, njegovo stanje se izboljšuje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Anonymous88
03. 09. 2025 11.02
In kaj je narobe da napišeš da si tip ki gre na žensko stranišče zasluži da ga v jajca? Anglija aretira 30 ljudi na dan zaradi internetnih objav... Noro. In to vedno le tiste, ki pozivajo k normalnosti in zahtevaho izgon kriminalcev. To se jim bo kmalu zelo obrestovalo.
ODGOVORI
0 0
JOSEPH HAYDN
03. 09. 2025 10.59
+1
Skratka tipična britanija leta 2025, ko se preganja tiste, ki mislijo z zdravo kmečko pametjo. Je pa zanimivo, kako sprevržena mora biti država, da preganja take stvari, mnoge druge, še hujše, pa ne...
ODGOVORI
1 0
Levi so barabe
03. 09. 2025 10.58
Samo internet znajo preizkovat, na ulicah se pa migranti koljejo pa ne ukrepajo nič. Ampak važno kaj je kdo na spletu zapisal a ne
ODGOVORI
0 0
REMIGRACIJA ZDAJ
03. 09. 2025 10.55
+1
Spet preusmerjanje pozornosti. Vzemimo si naše države nazaj. Evropa pripada Evropejcem!
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1198