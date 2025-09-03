Kontroverznega pisca na letališču aretirali zaradi spornih zapisov

Pet policistov ga je aretiralo po pristanku letala iz Arizone. Po opravljeni meritvi krvnega tlaka so ga odpeljali v bolnišnico, a so z metropolitanske policije kasneje sporočili, da njegovo stanje ni življenjsko nevarno. Po oskrbi so ga spustili na prostost.

Kot je zatem zapisal na ameriški spletni platformi Substack, je na prostosti pod pogojem, da ne uporablja svojega profila na X-u. Potrdil je, da je aretacija povezana s tremi zapisi o transspolnih ljudeh. Med drugim je v enem od treh kot "nasilno" označil dejstvo, da je bil transspolni moški v prostoru, namenjen ženskam. "Naredite sceno, pokličite policijo, in če vse ostalo odpove, ga udarite v jajca," je zapisal aprila. Po aretaciji se je zgovarjal, da je šlo za šalo, in ne za poziv k nasilju.