Kontroverznega pisca na letališču aretirali zaradi spornih zapisov

Kontroverznega irskega pisca Grahama Linehana, ustvarjalca priljubljene humoristične serije Father Ted, so zaradi njegovih zapisov na družbenem omrežju X aretirali na enem največjih evropskih letališč Heathrow. Sumijo namreč, da je s tremi zapisi spodbujal k nasilju.
Pet policistov ga je aretiralo po pristanku letala iz Arizone. Po opravljeni meritvi krvnega tlaka so ga odpeljali v bolnišnico, a so z metropolitanske policije kasneje sporočili, da njegovo stanje ni življenjsko nevarno. Po oskrbi so ga spustili na prostost.
Kot je zatem zapisal na ameriški spletni platformi Substack, je na prostosti pod pogojem, da ne uporablja svojega profila na X-u. Potrdil je, da je aretacija povezana s tremi zapisi o transspolnih ljudeh. Med drugim je v enem od treh kot "nasilno" označil dejstvo, da je bil transspolni moški v prostoru, namenjen ženskam. "Naredite sceno, pokličite policijo, in če vse ostalo odpove, ga udarite v jajca," je zapisal aprila. Po aretaciji se je zgovarjal, da je šlo za šalo, in ne za poziv k nasilju.
Aprila so Linehanu že sodili v Londonu, kjer se je izrekel za nedolžnega nadlegovanja in kaznivega dejanja zoper transspolno žensko. Obtožen je namreč, da je oktobra lani na družbenih omrežjih nadlegoval transspolno aktivistko 18-letno Sophio Brooks. Obtožili so ga tudi, da ji je na konferenci 'Battle of ideas' uničil telefon.
57-letnik se že leta bori za zmanjšanje pravic transspolnih oseb.
