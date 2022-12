Kontroverzni Andrew Tate skupaj z bratom pridržan v Romuniji

"Zdi se, da so štirje osumljenci ustvarili organizirano kriminalno združbo z namenom novačenja, namestitve in izkoriščanja žensk, tako da so jih prisilili k ustvarjanju pornografskih vsebin, namenjenih ogledu na specializiranih spletnih mestih za plačilo," je povedalo tožilstvo. O primeru je spregovoril tudi Romunski direktorat za preiskovanje organiziranega kriminala in terorizma, ki pa brata Tate ni poimensko izpostavil, temveč potrdil le, da sta dva izmed osumljencev državljana Velike Britanije in sta del kriminalne združbe, osredotočene na trgovino z ljudmi.

Nekdanji kickboksar Andrew Tate je zaslovel leta 2016, ko je bil primoran zapustiti šov Big Brother zaradi video posnetka, na katerem je videti, kako je napadel žensko. Športnik in spletni vplivnež je posnetek, na katerem žensko udarja s pasom, označil za lažnega. Tate je kasneje na spletu postal viralen, ko je trdil, da bi ženske morale prevzeti odgovornost za spolno zlorabo. Zaradi mizoginije in sovražne ideologije, ki ni tolerirana, je Tate svoje profile na družbenih omrežjih za nekaj časa celo izgubil, na Twitter pa se je lahko vrnil šele, ko je omrežje prevzel Elon Musk.

Le nekaj dni pred aretacijo se je Tate na zgoraj omenjeni platformi znašel v besedni vojni z mlado podnebno aktivistko Greto Thunberg. Pohvalil se ji je, da ima številne avtomobile in ji ponudil, da ji na elektronski poštni naslov pošlje točno število in 'gromozansko' količino emisije, ki jo z njimi povzroča. 19-letnica mu ni ostala dolžna, na tvit mu je odgovorila in priložila izmišljeni elektronski naslov, s katerim mu je jasno dala vedeti, kaj si misli o kontroverznem Angležu.