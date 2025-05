Kontroverzni pisec, obtožen nadlegovanja transspolne ženske, se je izrekel za nedolžnega

Irski ustvarjalec humorističnih serij Graham Linehan se je na sojenju v Londonu izrekel za nedolžnega zaradi nadlegovanja in kaznivega dejanja zoper transspolno žensko. Obtožen je namreč, da je oktobra lani na družbenih omrežjih nadlegoval transspolno aktivistko 18-letno Sophio Brooks . Obtožili so ga tudi, da ji je na konferenci 'Battle of ideas' uničil telefon, je poročal BBC .

Linehan, sicer aktivist, ki se zavzema za manjšanje pravic transspolnih oseb, je pred westminstrskim sodiščem nosil majico z napisom 'Trans ženske niso ženske'. "Šest let, odkar sem začel braniti pravice žensk in otrok pred nevarno ideologijo, sem se soočal z nadlegovanjem, zlorabami in grožnjami. Veliko sem izgubil, vendar sem še vedno tu in ne bom omahnil," je dejal. Sodni postopek proti Linehanu se bo začel septembra.

Irec je zaslovel v 90. letih prejšnjega stoletja, ko je napisal situacijsko komedijo Father Ted, kasneje pa je ustvarjal tudi priljubljeni seriji The IT Crowd in Black Books.