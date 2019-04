Korejska pop skupina BTS v 24 urah postavila nov rekord

Korejska pop skupina BTS je postavila nov rekord. Potem ko so dekleta iz korejske dekliške skupine Blackpink s svojo skladbo Kill This Love v dveh dneh in 14 urah na platformi Youtube dosegla 100 milijonov ogledov, so fantje s svojo novo skladbo Boy With Luv v dveh dneh in 11 urah to številko presegli: zgolj v 24 urah pa so imeli približno 78 milijonov ogledov.

Korejska fantovska pop skupina BTS je znova upravičila svoj sloves glasbenega fenomena. 12. aprila so fantje v sodelovanju z ameriško glasbenico Halsey izdali novo skladbo Boy With Luv, ki je na platformi YouTube v 24 urah dosegla približno 78 milijonov ogledov, v dveh dneh in 11 urah pa približno 119 milijonov ogledov. Čeprav Google še ni podal točnih številk – te bodo podrobneje znane čez približno teden dni, kritiki ocenjujejo, da bodo fantje po končnih številkah celotno konkurenco iz glasbene industrije pustili daleč za seboj. V novi skladbi Boy With Luv so BTS-jevci združili moči z ameriško pevko Halsey. FOTO: Profimedia Rekord v glasbeni industriji so pred dobrim tednom dni postavila dekleta iz korejske pop skupine Blackpink, ki so v dveh dneh in 14 urah na YouTubu dosegla 100 milijonov ogledov in pometla s konkurenco: tudi z ameriško glasbenico Ariano Grande, ki je februarja postavila svojevrsten rekord, potem ko je na Billboardovi glasbeni lestvici Hot 100 naenkrat zasedla prva tri mesta, kar je pred njo uspelo zgolj legendarni glasbeni skupini The Beatles. Fantje iz skupine BTS, stari od 23 do 28 let, se v skladbi, ki nosi angleški naslov (Boy With Luv), poigravajo s kombiniranjem korejščine z nekaterimi vmesnimi angleškimi besedami, v videospotu pa se ponašajo z izpiljenimi plesnimi gibi in oblačili ter pričeskami živahnih barv. Fantje iz skupine BTS so postavili nov rekord. FOTO: Profimedia Kot smo že pisali, lovke korejskega gospodarstva segajo globoko v k-pop. V ta namen so pred leti tako glasbeni kot filmski industriji namenili relativno močno finančno injekcijo, ki pa jim je po nekaj letih prinesla 100-kratnik prvotnega vložka in tako postala primarni vir gospodarske panoge. Prav zaradi tega država ogromno pozornosti namenja videzu in kakovosti vsebin k-popa, ki je v zadnjem obdobju postal ne le regionalni, temveč globalni fenomen.