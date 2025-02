Košarkar Kyle Kuzma in manekenka Winnie Harlow sta se zaročila

NBA zvezdnik Kyle Kuzma je zaročil svojo izbranko Winnie Harlow . Zaročenca sta veselo novico sporočila na družbenem omrežju, kamor sta objavila galerijo fotografij. Zvezdnika sta skupaj pozirala na letalu, 30-letnica pa na več posnetkih navdušeno razkazuje svoj bleščeči zaročni prstan. Par je podrobnosti svoje intimne zaroke delil z revijo Vogue . Po poročanju revije People sta se odpravila na načrtovane počitnice na otoke Turks in Caicos. Kuzma je za to priložnost najel zasebno letalo in ga napolnil z rdečimi vrtnicami, baloni, čokolado in šampanjcem. Nič hudega sluteča Harlow je mislila, da so vsi romantični dodatki zgolj za obeležitev valentinovega.

Po vkrcanju na letalo je športnik po poročanju Vogua prosil svoje dekle, naj se usede zraven njega, on pa ji je začel brati pesem, ki jo je napisal sam."Za delček sekunde sem pomislila: 'To bi bilo tako srčkano, če bi bila to zaroka'," se je srečnega dne spominjala Harlow in dodala: "Nisem tip človeka, ki bi rad ugibal ali želel pokvariti presenečenje. Torej je bila to samo bežna misel v moji glavi."

Njena slutnja se je potrdila, ko je Kuzma recitiral zadnjo vrstico svoje pesmi: "Se boš poročila z mano?" jo je vprašal in ji podaril 8,5-karatni diamantni prstan ovalnega reza, ki ga je tri mesece oblikoval sam. "Nikoli je nisem zares vprašal, kakšen prstan ji je všeč ali kaj podobnega," je dejal športnik in dodal:"Želel sem samo narisati sliko tega, kar se mi je zdelo podobno nečemu, kar je elegantno, a hkrati zelo brezčasno in preprosto."

Ko je par pristal na karibskem otoku, je Harlow navdušeno začela klicati svoje najdražje, da bi jim povedala novico. Toda njena sestra se ni oglasila in mama je nenadoma prekinila klic, ko je rekla, da nima časa za pogovor. Ko sta Harlow in Kuzma prispela v svojo vilo, je bilo vse smiselno, namreč njuni družini sta čakali, da se osebno pridružita praznovanju. Skupaj so uživali ob elegantni večerji na plaži, večer pa je zaključil ognjemet. Zaročenca sta v intervjuju za Vogue še povedala, da se poroke izjemno veselita.

Winnie je v začetku leta 2020 pokojnemu Stephenu "tWitchu" Bossu med nastopom v oddaji The Ellen Degeneres Show zaupala, da se je vse začelo s pogovorom preko družbenega omrežja. Prav tako je takrat priznala, da je košarkar NBA moštva Milwaukee Bucks prvič z njo v stik želel stopiti že leta 2019, a njegovega sporočila nikoli ni prejela. Vendar ko sta se začela pogovarjati, se nista želela nehati. Po nekaj mesecih nenehnega klepeta se je Harlow odločila, da se iz New Yorka preseli v Los Angeles, da bi bila bližje izbrancu, ki je takrat igral za L.A. Lakers.