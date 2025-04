Košarkar Rui Hachimura navdušil z reakcijo ob pogledu na Bruca Springsteena

Tudi košarkarski zvezdniki so oboževalci glasbenikov in filmskih igralcev. 27-letni član ekipe Los Angeles Lakers, Rui Hachimura , je sicer vajen, da ob igrišču opazi znane obraze Hollywooda, kljub temu pa je njegova reakcija ob pogledu na pevca Bruca Springsteena , ki so jo ujeli na video ustvarjalci vsebin za družbena omrežja Lakersov, navdušila oboževalce po vsem svetu.

"To bi lahko postal moj nov najljubši posnetek vseh časov, saj obožujem Lakerse in Bossa!" je med komentarji pod posnetkom, ki ga je klub delil na svojem uradnem profilu družbenega omrežja, zapisala ena od sledilk. "To bodo spet veličastni dnevi Lakersov!" pa je zapisala druga sledilka, ki se je navezala na Springsteenovo uspešnico Glory Days. "Rui je doživel srečanje z zvezdnikom in bil očaran. Njegov izraz je neprecenljiv!" pa se je glasil še eden od številnih komentarjev.