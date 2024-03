Košarkar Steph Curry se bo z ženo Ayesho razveselil četrtega otroka.

Zakonca imata že 11-letno hčerko Riley in 8-letno Ryan ter 5-letnega sina Canona. Steph je oktobra za People spregovoril o tem, kako svoje otroke navdušuje za različne športe: "Trenutno se vsi ukvarjamo s športi, ki jih lahko prakticiramo na dvorišču. Nič preveč organiziranega, še posebej kar se tiče Canona, saj jih ima šele pet. Je človek, ki je primeren za vse vrste športov, a njegova pozornost je primerna njegovi starosti."

"Gre bolj za to, da si zgradijo samozavest in najdejo veselje v vsem, kar počno. To je pomemben del naših dni, da ne čutijo pritiska, da morajo biti uspešni in slediti svojim kolegom," je še povedal košarkar in dodal: "Želim si le, da se ob tistem, kar počnejo, zabavajo. V vsakdanjem življenju imajo veliko obveznosti in se od njih veliko pričakuje, zato si želim, da uživajo v otroštvu in v vsem, kar počno."