Tretji otrok Anne Hathaway je deklica, je z objavo na družbenem omrežju razkrila kostumografinja Molly Rogers, ki je z zvezdnico sodelovala pri filmu Hudičevka v Pradi 2. "Čestitke mamici Anne Hathaway za novo članico družine. Deklica je!" je zapisala ob fotografiji plišastega medvedka v raznobarvni obleki in klobučku svetle barve.
44-letnico so opazili med sprehodom po New Yorku, kjer je v nosilki imela dojenčka, družbo pa ji je delala prijateljica. Čeprav obraza dojenčka ni bilo videti, pa so pozorni opazovalci zaradi rjave kapice z roza cofkom, ki jo je imel na glavi, sklepali, da igralka nosi deklico.
Da je v veselem pričakovanju, je zvezdnica sporočila junija z objavo na družbenem omrežju. S 45-letnim možem imata še dva sinova, Jonathana, ki se je rodil leta 2016, in Jacka, ki je na svet prijokal tri leta za starejšim bratom.
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