Tretji otrok Anne Hathaway je deklica, je z objavo na družbenem omrežju razkrila kostumografinja Molly Rogers, ki je z zvezdnico sodelovala pri filmu Hudičevka v Pradi 2. "Čestitke mamici Anne Hathaway za novo članico družine. Deklica je!" je zapisala ob fotografiji plišastega medvedka v raznobarvni obleki in klobučku svetle barve.

Anne Hathaway in mož Adam Shulman sta se razveselila hčerke. FOTO: Profimedia

44-letnico so opazili med sprehodom po New Yorku, kjer je v nosilki imela dojenčka, družbo pa ji je delala prijateljica. Čeprav obraza dojenčka ni bilo videti, pa so pozorni opazovalci zaradi rjave kapice z roza cofkom, ki jo je imel na glavi, sklepali, da igralka nosi deklico.