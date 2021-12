Kostumografinja za Sarah Jessico Parker izbrala obleko za štiri evre

Oboževalci so z navdušenjem spremljali dogajanje v zaodrju snemanja novih epizod Seksa v mestu, ki se tokrat imenuje And Just Like That ... Ko so se v javnosti pojavile prve fotografije s snemanj nadaljevanja kultne serije, so številni opazili, da se je ekipa modnih stilistov znova odločila za nekoliko drzna in drugačna oblačila. Zunanji videz igralk je že v devetdesetih premikal meje, nekateri stajlingi glavnih likov pa so se hitro vpisali v zgodovino.